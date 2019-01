Von Andreas Kokemoor

Rahden-Varlheide (WB). Die Ortschaft Varl/Varlheide wird in 2020 750 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums werden die Bürger gebeten schon in diesem Jahr bunt bepflanzte und frei gestaltete Schiebkarren und Blumenkübel aufzustellen.

»Daran möchten wir uns gerne beteiligen«, sagte Vorsitzender der Varlheider Schützen Michael Duffe bei der Jahreshauptversammlung. Er sprach auch das Jahr 2026 an. Dann feiert der Vereins 100-jähriges Bestehen. Weil bis dahin die Vereinsfahne aufgearbeitet werden soll, sucht man schon jetzt nach Sponsoren.

Eine angenehme Aufgabe war es für Duffe fünf Mitglieder, die sich seit mindestens 25 Jahren aktiv engagieren, mit der Verdienstnadel des Westfälischen Schützenbundes zu ehren. Dies waren Renate Krone, Liesel Meier, Christel Pieper, Monika Sandmeier und Cornelia Schwettmann.

Michael Duffe blickte zufrieden auf das zurückliegende Jahr zurück. Das Schützenfest ist aus Sicht des Vorsitzenden gut verlaufen. Mit Friedhelm Mösemeyer und seiner Frau Silvia sowie Marcel Koors mit Karola Hafer konnten beide Throne wieder besetzt werden. Der Leiter der Sportschützen Pascal Herbst berichtete von einem erfolgreichen sportlichen Jahr. Yvonne Sandmeier ließ die Auftritte und Aktivitäten des Spielmannszuges Revue passieren. Der Spieß der Jungschützen Henrik Wiegmann berichtete über die Nachwuchsaktivitäten. Hermann Kröger, Kommandeur der Alten Garde, berichtete über die Veranstaltungen der Altgardisten.

Bei den Planungen der Vereinsaktivitäten hat der Vorstand eine Änderung beschlossen. Erstmalig wird das Königspokalschießen nicht schon im März sondern am 1. Mai mit dem Ausmarsch des Spielmannszuges auf dem Festplatz in Viekers Busch veranstaltet. Winterball feiern die Schützenverein am 2. Februar. Diesbezüglich hat Varlheide mit der Gilde Varl über eine Zusammenlegung der Bälle gesprochen. »Wir haben uns aber entschlossen, dass beide Feste eigenständig bleiben«, erklärte Duffe. Man würde sich aber in Zukunft dieser Idee nicht verschließen. Ziel sei, eine bessere Beteiligung zu erreichen.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde vorgeschlagen, einen Sicherheitsbeauftragten zu wählen. Die Mitglieder votierten für Christian Paul, der mit der Wahl zum Leutnant befördert wurde.

Bei den turnusmäßigen Teilwahlen zum Vorstand gab es keine Änderungen. Volker Koors (Schriftführer), Heiko Griepenstroh (stellvertretender Spieß), Thomas Kellen (Fahnenoffizier), Thomas Wehebrink (Kinderschützenfestbeauftragter), Hermann Kröger (Kommandeur Alte Garde), Henrik Wiegmann (Spieß Jungschützen) und Sven Krone (dritter Schießwart) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Auch stand die Ehrung der Gewinner des Bedingungsschießens auf der Tagesordnung. Karl-Jürgen Pieper gewann den Wanderpokal der Schützen. Bei den Damen ging diese Trophäe an Lesley Griepen­stroh-Whitefield. Lars Meier hat den Wanderpokal der Jungschützen errungen. Gewinner den Jungschützinnen ist Julia Steinkamp.