Von Anja Schubert

All diese Zutaten waren beim zehnten KUL-TÜR-Neujahrskonzert mit der Ungarischen Kammerphilharmonie am Montagabend vorhanden. Das Ergebnis: Ein grandioses musikalisches Fest mit grandiosem Klangerlebnis und jeder Menge Herzlichkeit.

Wird es eigentlich nicht langweilig, jedes Jahr mit den gleichen musikalischen Gästen das neue Jahr zu begrüßen? Eine Frage, die nicht so ganz weit hergeholt scheint. Doch darauf gab es in Rahden mit einem klaren »Nein« eine eindeutige Antwort. Weder Überdruss noch Abnutzungserscheinungen waren hinsichtlich der Zuschauerfrequenz, der Stimmung und der Qualität des Orchesters zu spüren. Im Gegenteil: Noch brillanter, nahezu mit Perfektion in Vollendung, zog das 25-köpfige Ensemble, das für die Jahresanfangstournee die besten Musiker Ungarns in sich vereint, von Beginn an das Publikum in seinen Bann.

Ausverkauftes Haus

Bereits Tage vor dem Event ausverkauft, fanden auch Musikliebhaber aus dem weiteren Umland den Weg in die Aula des Rahdener Gymnasiums. »Dem schönsten Konzertsaal der Stadt«, wie Bürgermeister Bert Honsel in seiner Begrüßung herausstellte. Mit den bekannten goldenen Notenschlüsseln im Hintergrund, die mit zwei leuchtenden »10« ergänzt wurden und einem Blumenmeer am Bühnenrand war ein eleganter Rahmen für solch einen Abend geschaffen.

Zum Nullgeburtstag habe man sich mit den Solisten Katerina Beranova (Sopran) und Claus Durste­witz (Tenor) ein besonderes »i -Tüpfelchen« gegönnt, freute sich Monika Büntemeyer. »Bei unserer Neujahrskonzertpremiere in 2009 feierte man in Wien schon die 69. Auflage. Das nehmen wir uns zum Vorbild«, unterstrich die Vorsitzende des Kulturvereins, bevor Maestro Prof. Antal Barnás am Dirigentenpult Stellung bezog.

Wechselspiel der Elemente

Mit einem Wechselspiel gestochen scharfer Tempi- und Rhythmuswechsel und Klangfarben, die an Reinheit kaum zu überbieten waren, brannten die Ungarn bereits zur Einstimmung ein wahres musikalisches Feuerwerk ab. Gewohnt charmant und humorvoll garnierte Barnás die Überleitungen zwischen den einzelnen Werken mit den Weisen Otto Schenks.

Solistin Katerina Beranova bewies mit »Quel guardo il cavaliere« aus Donizettis »Don Pascale« welch Intonationen eine Ausnahmesängerin ausmachen. Locker und charmant ließ Claus Durste­witz mit »Da geh ich zu Maxim« aus Lehárs »Die lustige Witwe« keinen Zweifel daran, dass auch er ein Meister seines Faches ist. Romantisch, durchdringend und von äußerster Intensität gestaltete sich das erste Duett der beiden Solisten »Lippen schweigen«, das ebenfalls dieser Operette stammt.

Solisten und Musiker harmonierten perfekt und Orchesterchef Barnás ließ mittels seiner expressiven Mimik und Gestik keinen Zweifel daran, dass bei ihm jeder Ton, jede Note, messerscharf auf den Punkt genau akzentuiert, erklang. Mit »Perpetuum mobile« und dem Kaiser-Walzer verabschiedeten sich die Musiker in ihre verdiente Pause.

Hamonie der Musiker

Viel zu schnell ging der Abend dem Ende entgegen. Nach dem Marsch aus Lehárs »Die lustige Witwe« brachte Katerina Beranov zu Arditis »Il Bacio« ihr ganzes stimmliches Volumen und Gefühl zu Gehör, bevor Claus Durstewitz mit »Schön ist die Welt«. Die Harmonie der beiden Stimmen gipfelte in das Stück »Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt«.

Wer sich darauf gefreut hatte, vor dem finalen Radetzky-Marsch, bei dem Barnás traditionell das Publikum dirigiert, sich genüsslich den Wälzerklängen »An der schönen blauen Donau« hingeben zu können, erlebte mal eine Überraschung. »Wir sind gespannt, ob hier heute Abend noch mehr Leute tanzen als bei unserem gestrigen Konzert«, forderte Durstewitz vom Publikum ganzen Einsatz. Als Ehrentanz für den KUL-TÜR-Ehrenvorsitzenden Detthard Wittler, der tags zuvor seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte, gestartet, fanden sich mehr und mehr Walzerliebhaber, die den Raum füllten.

Nicht enden wollender Beifall belohnte Musiker und Solisten für ihren brillanten Auftritt. Natürlich musste man sich in Rahden, als einziger Stadt, in der es sogar drei statt zwei Zugaben gibt, nicht lange bitten lassen. Dass es mit den Ungarn 2020 ein Wiedersehen gibt, daran ließen Büntemeyer und Barnás keinen Zweifel.

In Rahden zu Hause

»Nach Rahden kommen, heißt für uns nach Hause kommen«, betonte Barnás, dass man solch eine Herzlichkeit wie in der Auestadt selten erfahre. »Einen ungarischen Neujahrsgruß des Publikums erleben wir bei keinem anderen Konzert«, sagte der Dirigent. »Zu beobachten, wie ein Kind das erste Mal läuft und immer besser wird, ist wunderschön. Diesen Nullgeburtstag zu feiern, ist daher für mich ein sehr bewegender Moment«, nahm sich auch Wittler einen Moment Zeit, seiner Rührung Luft zu machen. Wittler hatte sich nach mehrjährigem Ringen 2009 mit wenigen Mitstreitern dafür stark gemacht, den Versuch zu wagen und solch ein hochkarätiges Musikerlebnis nach Rahden zu holen. »Eine solche Verselbstständigung des Erfolges haben wir damals nicht erwartet.« Erwartet hatte der Ehrenvorsitzende auch nicht, dass es für ihn von Ensemble und Publikum ein Ständchen zum 70. Geburtstag gab.