Von Michael Nichau

Und so sei der Pachtvertrag mit Araujo auf fünf Jahre mit der Option auf weitere fünf Jahre geschlossen worden. »Es darf aber auch nach zehn Jahren ruhig weitergehen«, meint Holle. Damit sei für die Brauerei der Startschuss zur Renovierung des Gebäudes gefallen, in das Ramona Araujo (53) und ihre Mit-Betreiberin Birgit Finke (51) auch einziehen wollen.

»Natur, Spielplatz, Biergarten – idealer kann ein Objekt nicht sein«, meint Araujo, die bis Ende 2018 den »Fichtenhof« in Bielefeld in Eigenregie betrieben hat. »Der Museumshof ist ein ähnliches Objekt, mit dem Saalbetrieb aber größer als der ›Fichtenhof‹«, sagt die neue Pächterin.

1. März als Zieltermin für die Eröffnung

Den 1. März hat die Brauerei als Zieltermin für die Eröffnung vorgesehen. Bis dahin sollen die Handwerker die erforderlichen Umgestaltungsarbeiten erledigt haben. Mehrere Räume und die Toiletten sind bereits entkernt. Die Gasträume werden komplett überarbeitet. »Unser Architekt Wolfgang Russ aus Wagenfeld hat die Entwürfe gemacht und eine ansprechende Lösung ausgearbeitet«, ist sich Holle sicher. Gewichen sind die dunklen Holzbalken und die alte Möblierung. Bleiben wird ein Teil der Theke. »Die Leute sollen ihr bekanntes Lokal noch wiedererkennen«, meint Ramona Araujo. In den Gastraum mit der Theke kommen Hochtische, »kommunikativer als bisher«. Der Clubraum und der kleine Gastraum nebenan werden mit normalen Tischen bestückt. Wände und Decken will der Architekt mit Naturmaterialien, wie Stein und auch Holzvertäfelungen sowie (hellen) Balken versehen.

»Zur Südseite wird der kleine Gastraum bodentiefe Türen erhalten, so dass man dort in der Nähe des Spielplatzes eine kleine Außengastronomie einrichten kann«, verspricht Holle.

Araujo hat in Gronau den Beruf der Restaurantfachfrau erlernt. Nach Stationen in Bielefeld führte sie zuletzt den »Fichtenhof«. »Ich suche nun eine neue Herausforderung«, sagte sie beim Rundgang durch die »enorm große« Gaststätte in Rahden-Kleinendorf, die sie gemeinsam mit Quereinsteigerin Birgit Fink (gelernte Kauffrau) führen will. Kochen wird allerdings keine der beiden Frauen. »Das übernimmt ein professioneller Koch«, kündigen sie an. Geboten wird westfälische Hausmannskost bis hin zu mediterranen Gerichten, auch Vegetarisch und auf Anfrage auch Gerichte für Allergiker. »Wir versuchen, alle Wünsche zu erfüllen«, betont Araujo. Saisonale Genussthemen wie Spargel und Spareribs sollen das Angebot erweitern.

Kinder- und familienfreundliches Restaurant

Die Gaststätte »Am Museumshof« solle ein kinder- und familienfreundliches Restaurant »ohne Schicki-Micki« werden, das man auch mit Gummistiefel und Hund betreten könne, erläutert die neue Pächterin. »Es wird wieder ein Vereinslokal. Die Kegelbahn, den Biergarten und den Saalbetrieb wollen wir ebenfalls beleben«, macht sie deutlich. Auch wolle man später Fachkräfte selbst ausbilden.

Wenn sich alles ein wenig eingespielt habe, sehen die neuen Betreiberinnen auch Potenziale für einen Catering-Service für Gewerbebetriebe und natürlich »für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und Firmenfeiern«.

Auch die Stadt Rahden haben Brauerei und Pächterin schon mit ins Boot geholt, erläuterte Thomas Holle. »Man will das Gelände touristisch aufwerten, etwa mit einem Wohnmobilplatz. Dem sehen wir mit Interesse entgegen, denn Camper sind ja nicht ausschließlich Selbstversorger. Dies ist ein Objekt mit tatsächlich vielen Möglichkeiten, wenn es vernünftig betrieben wird.«

Und diese Hoffnungen setzten Barre-Brauerei und Holle in die neue Pächterin, die nun auf die Fertigstellung des Umbaus wartet. »Auch der Saal wird eine neue Fensterfront erhalten. Ob das bis zum Stichtag, 1. März, klappt, ist noch fraglich«, sagte Holle. Wichtig sei vor allem, dass die neuen Betreiberinnen mit neuem Konzept und besonderen Aktionen bald eröffnen könnten.