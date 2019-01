Von Michael Nichau

Nun wird das Gelände, das ursprünglich als »Kirchhof« bezeichnet wurde, der heutige »Kirchplatz« neu gestaltet. Schon die bisherige Pflasterung spiegelt aber nicht wieder, wie das Areal noch vor vielen Jahren ausgesehen hat: Ursprünglicher Zweck war ein Friedhof. Schon frühere Umgestaltungen hatten – wie auch heute – Knochen von dort begrabenen Menschen zutage gefördert. »In nicht unbeträchtlicher Menge«, wie Dr. Bert Wiegel in einem Beitrag zur 2003 erschienenen Chronik der Kirchengemeinde Rahden schreibt.

Wiegel stützt sich dabei unter anderem auf einen Zeitungsbericht aus dem Jahr 1932. Damals – so berichtete die Lübbecker Kreiszeitung – stieß man bei Ausschachtungsarbeiten für eine Zentralheizung in der Sakristei »auf ein mit Steinplatten abgedecktes Massengrab mit etwa 400 Skeletten«.

Und noch ältere Funde sind aus den Jahren 1913 und 1939 überliefert. Damals stießen Bauarbeiter beim Ausbessern der Kellerräume der 1972 abgerissenen Alten Schule auf »mehrere aus Bruchsteinen gemauerte Grüfte«. Auch in einem Testament aus dem Jahr 1783 sei die Rede von einer solchen Erbgruft in der Nähe der St. Johannis-Kirche. Die Rede ist auch von einem »Friedhofshügel« im Süden der Kirche, der offenbar heute nicht mehr vorhanden ist.

Daher scheint es nicht verwunderlich, dass im Zentrum der ursprünglichen Rahdener Siedlung rund um die Kirche auch heute noch Zeugnisse der ursprünglichen Nutzung gefunden werden.

Zurück zur Keimzelle von Rahden: Immer wieder wird beschrieben, dass an dieser Stelle ein »beidseitig von Häusern umrahmter Verlauf der Stein-, Gerichts- und Langen Straße« das Ortsbild prägte. Das Gebiet östlich der Kirche wies keinerlei Bebauung auf.

Erst 1660 wurde die ursprüngliche Kirche erweitert, 1788 erfolgte der komplette Neubau ohne den bereits 1581 gebauten ursprünglichen Kirchturm. Die Kirche wurde um das Doppelte der Breite vergrößert.

Die geschwungene Bebauung um den Kirchhof herum ist dem Straßenverlauf geschuldet. »Diese Krümmung ist markant und nicht mit Eigenheiten des Geländes, etwa Wasserläufen oder Erhebungen zu begründen« schreibt Wiegel in seiner Betrachtung von 2003.

Erklärt wird dies durch die Anlage des Weges im Hochmittelalter, dem sich alle um die Kirche und an der Straße errichteten Häuser angeglichen haben. Es handelte sich um »fest abgesteckte Parzellen«, die auch die heutige Bebauung vorgegeben haben. Planerisch wollte man im Mittelalter eine kreisförmige Siedlung rund um die Kirche schaffen.

»Der Durchmesser dieses Kreises von 92, 5 bis 107 Metern entspricht ziemlich genau der zweieinhalb- bis dreifachen Länge der Altkirche. Entwurf und Standort des Kirchengebäudes sind daher auch nicht zufällig gewählt«, schließt Wiegel.

Aufgebrochen wurde die Kreis-Struktur mit dem Abriss des »Central Hotels«. Dort befindet sich heute das Stadtsparkassen-Gebäude. Der Weg zwischen Kirchhof und Hotel (heute Zufahrt zum Parkplatz und zum Gemeindehaus habe aber – laut Chronik – schon seit alter Zeit bestanden.

Ein Kommentar von Michael Nichau

Der Blick in die Geschichte zeigt: Das Gelände rund um die Kirche wurde schon immer umgestaltet. Ursachen lagen in der erforderlichen Nutzung. Wurde eine Schule – im Zuge des politischen Willens – neu gebaut, musste ein anderes Gebäude weichen, was die Chronik erläutert.

Und auch heutzutage gibt es wieder eine Umgestaltung, mit der nicht alle Bürger ausnahmslos einverstanden sind. Ob sich diese »Renovierung« lange oder länger hält als alle in der Vergangenheit, muss sich noch zeigen.

Immer aber – und das wird bei Lesen der von der Kirchengemeinde herausgegebene Schrift von 2003 deutlich – waren der jeweilige Zeitgeist und die Erfordernisse der jeweiligen Epoche prägend für das Bild der Stadt Rahden, das wir nur in einer kleinen Epoche selbst miterleben.