In seinem Jahresbericht trug der Vorsitzende vor, dass 2018 ein arbeitsreiches, aber insgesamt auch erfolgreiches Sportjahr für die Eintracht gewesen sei. Der Verein hat derzeit 705 Mitglieder und damit einen leichten Zuwachs um drei Personen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Witting nannte in seinem Rückblick unter anderem die gute Platzierung der 1. Mannschaft in der Kreisliga A und hob den Aufstieg der 2. Mannschaft in die Kreisliga B hervor. Außerdem war die Einweihung des neuen Sportplatzes am Eintracht-Sportpark ein Höhepunkt. Der seit gut eineinhalb Jahren bestehende »soccer court« werde gut angenommen.

»Die Jugendmannschaften sind in ihren jeweiligen Altersklassen (teilweise mit Spielgemeinschaften) gut aufgestellt. Die Altliga konnte einen Erfolg vorweisen, wurde man in der Hallenserie 2017/18 mit der Ü32 Vizekreismeister in der Kreisliga B«, sagt Witting.

Die Breitensportgruppen hätten sich gut entwickelt und die Bedeutung des Ehrenamtes habe in Tonnenheide schon lange einen hohen Stellenwert.

Lob für das Team

Witting hatte lobende Worte für das so genannte »Sportplatz-Team« parat. Unter der Federführung von Herbert Henke hatten sich vor zwei Jahren mit Karl-Heinz Strunk, Rudolf Stickan und Friedhelm Bergsieker Sportkameraden zusammengefunden, die sich in Absprache mit den Platzwarten um das Sportgelände und dessen Unterhaltung kümmern. Dazu würdigte Witting die Leistungen der beiden Platzwarte Hans Werner Tegeler und Gerhard Drapart, die zusammen auf 55 Jahre Tätigkeit kommen (Tegeler 30 Jahre und Drapart 25 Jahre).

Als erste Spartenleiterin trug Kerstin Benker von der Fitness-Abteilung ihren Jahresbericht vor. Sie sprach von einer guten Entwicklung, was die verschiedenen Gruppen und die Anzahl der Sporttreibenden angeht.

Für die Schiedsrichter erklärte David Rawling, dass man nach wie vor im Soll mit der Anzahl der Tonnenheider Referees liege. Er betonte aber erneut, dass das Durchschnittsalter der Schiris nach wie vor nach oben zeige und mahnte, dass sich jüngere Sportkameraden melden sollten, um Schiedsrichter zu werden.

Für die Jugendabteilung referierte Günter Marschall. Er sprach von einer guten Entwicklung, was den Jugendbereich anginge, verhehlte aber auch nicht, dass man damit zu kämpfen habe, dass junge Spieler von anderen Vereinen abgeworben würden.

Bei Laune halten

Für die Jugendspielgemeinschaften (JSG) mit TuSpo Rahden und dem VfL Frotheim erstattete Andreas Mayer den Bericht. Es wäre eine tolle Sache mit der JSG. Gleichwohl müsse man immer darauf bedacht sein, die Jugendlichen bei Laune zu halten. Und dafür wären Trainer und Betreuer verantwortlich.

Maik Ahrens erstattete den Jahresbericht für die 1. Mannschaft. Man sei überzeugt, dass man in der Rückserie noch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werde. Für die 2. Mannschaft berichtete Bastian Heinz. Auch er ging auf die anhaltende Verletztenliste der Reserve ein. Aber man hoffe bei seinem Team, in der Rückrunde noch den derzeit vorletzten Tabellenplatz verlassen und den Abstieg verhindern zu können.

Bei den Vorstandswahlen ging es zunächst darum, den Vorsitzenden zu wählen. Als Wahlleiter wurde der ehemalige Vorsitzende Manfred Palenberg vorgeschlagen. Der bisherige Amtsinhaber Volker Witting war bereit, den Verein weitere zwei Jahre zu führen. Er wurde per Handabstimmung einstimmig wiedergewählt. 2. Kassierer ist Hartmut Hillmann. Ebenso wurde der 1. Geschäftsführer Steffen Borcherding einstimmig wiedergewählt.

Ehrungen

Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Für 15-jährige Mitgliedschaft im TuS »Eintracht« wurden insgesamt zwölf Personen mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Vier Sportler wurden für 25-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel bedacht. Für 35 Jahre Vereinstreue wurden neun Mitglieder mit der goldenen Nadel geehrt.

50 Jahre dabei

Und 50 Jahre sind zwei Sportkameraden im Verein. Dies sind Georg Hildebrand aus Rahden und Wilfried Engelage aus Osnabrück. Beide erhielten aus den Händen des stellvertretenden Vorsitzenden Martin Bohnhorst eine Ehrenurkunde des Vereins überreicht.

Drei besondere Ehrungen nahm der bei der Versammlung anwesende Vorsitzende des Fußballkreises Lübbecke, Karl-Heinz Eikenhorst aus Niedermehnen, vor. Für ihre besonderen Verdienste um den Sport in Westfalen erhielten Friedhelm Bergsieker, Horst-Hermann Tegeler und Mario Anderson die Verdienstnadel in Silber nebst Urkunde des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen überreicht.