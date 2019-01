Am Freitag, 15. Februar, startet der rote »Uerdinger« um 17 Uhr in Rahden. Auch unterwegs kann zugestiegen werden. Nach einem Spaziergang vom Uchter Bahnhof zum Schlachtefestwirt Meyer-Heinig kommt dort Deftiges auf den Tisch: Schweinshaxe groß und klein mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Die Rückfahrt ist für 20 Uhr vorgesehen und Rahden wird eine Stunde später erreicht. Anmeldungen sollten bis zum 11. Februar bei Berndt von Mitzlaff, Telefon 05771/94592, Wilfried Wagenfeld, Telefon 05771/ 3304 oder unter info@museumsbahn-rahden.de erfolgen.

Am Samstag, 23. Februar, laden die Museumseisenbahner zu ihrer Mitgliederversammlung ein, die um 16 Uhr im Rahdener Bahnhof beginnt. Der reguläre Betrieb der Museumsbahn startet am Himmelfahrtstag, 30. Mai. Die Termine danach sind: 16. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September. Am Feiertag 3. Oktober endet die planmäßige Saison. Der Fahrplan ist auch im Internet zu finden: