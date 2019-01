Von Lydia Böhne

Zu den Gewinnern zählen auch Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen aus Rahden, Espelkamp, Lübbecke, Hüllhorst, Preußisch Oldendorf und Stemwede.

Landrat blickt auf Geschichte

Ergebnisse durch einen logischen Beweis herbeiführen – nicht jeder teilt diese Faszination. »Vor allem vor einer Mathearbeit konnte ich diese Begeisterung nicht teilen«, gab Rainer Janke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica zu. Der Mathe-Leistungskurs habe ihm dennoch nicht geschadet. Janke wünschte den anwesenden Schülern, dass ihre Begeisterung im Umgang mit Zahlen noch lange anhält.

Zu seinen eigenen Mathekenntnissen wollte Ralf Niermann lieber nichts sagen. Der Landrat hatte sich für seine Grußworte aber mit Zahlenwissen ausgerüstet. 1934 zum Beispiel sei die erste Mathe-Olympiade in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg ausgerichtet worden. »In der DDR wurde der Wettbewerb gepflegt, bis sich der Schülerwettbewerb langsam von Ost nach West ausbreitete«, erläuterte Ralf Niermann. Dass die Jugendlichen mit ihrer Freude an der Wissenschaft voll im Trend liegen, zeige laut des Landrats zum Beispiel die US-amerikanische Sitcom »The Big Bang Theory«. Die beliebte Serie thematisiert das Leben von vier Nerds, die sich für Mathe und Physik interessieren.

Die Besten fahren zur Landesrunde

Bad Oeynhausens Bürgermeister Achim Wilmsmeier sei immer ein Zahlenmensch gewesen. »Die Begeisterung dafür hält den Geist fit«, war er sich sicher. Er zeigte sich vom Engagement der Schüler beeindruckt: »Wo manch einer sich eine Stunde Mathe weniger wünscht, legt ihr noch eine Schippe drauf«, lobte er.

Auf die neun besten Rechenkünstler wartet nun die Landesrunde am 23. Februar in Düsseldorf. Vertreten wird der Kreis Minden-Lübbecke durch: Jarne Weber, Lutz Depenbrock, Philipp Hoffmann, Jasper Drees, Malin Wegehöft, Nia Wehmeyer, Julian Robin Völlmecke, Marvin Wenzel und Jan Leonhard Fräger. Der Jüngste im Team ist Lutz Depenbrock. Der Zehnjährige geht eigentlich noch in die vierte Klasse, tritt bei der dritten Runde der Mathe-Olympiade aber dennoch bereits für das Immanuel-Kant-Gymnasium an.