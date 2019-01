Von Anja Schubert

Preußisch Ströhen (WB). »Es ist wieder ein gutes Jahr gewesen, alles im grünen Bereich«, betonte Hartmut Horstmann, Vorsitzender des Sozialverbandes Preußisch Ströhen, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Bergmann. Verständlich, denn sinkende Mitgliederzahlen sind in dem Dorf an der Landesgrenze noch immer ein Fremdwort. 15 Neue stießen im vergangenen Jahr hinzu. Dem standen acht Austritte und acht Sterbefälle gegenüber.

Mit 475 Mitgliedern zählt der Ortsverband noch immer zu den größten im Lübbecker Land. Auch Doris Bölk vom Kreisvorstand, die mit der Wahlleitung betraut war, lobte den staken Zusammenhalt. Schriftführer Werner Windhorst ließ froh gestimmt die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren.

Wahlen

Bei den Vorstandswahlen galt es, sechs Posten neu zu besetzen, denn die Amtsinhaber standen nicht mehr zur Verfügung. Für die ausscheidenden Thomas Mittag (sechs Jahre zweiter Schriftführer und Sozialwart), die Frauensprecherinnen Waltraud Hodde (nach 32 Jahren) und Lisa Feldmann (nach 18 Jahren) sowie die Blockwarte Willi Vatthauer (nach 23 Jahren) und Wilfried Thielemann (nach 16 Jahren Vorstandsarbeit) hielten Horstmann und Windhorst ein Präsent bereit.

Neu wählte die Versammlung Annegret Thielemann (Kassiererin), Friedrich-Wilhelm Kummer (zweiter Schriftführer und Sozialbetreuer), Elke Spreen, Renate Heuer, Monika Windhorst als zweite, dritte und sechste Frauensprecherin sowie Dieter Windhorst als Blockwart. Einstimmig bestätigt wurden Hartmut Horstmann (Vorsitzender), Helmut Grote (zweiter Vorsitzender), Monika Schlottmann (zweite Kassiererin) und Werner Windhorst (Schriftführer und Pressewart. Ursel Reimers, Marlies Seeker und Renate Spreen fungieren weiterhin als Frauensprecherinnen. Beisitzer bleiben Ursel Schmidtchen und Hermann Reimers. Wiedergewählt wurden die Blockwarte Heinz Spreen, Friedhelm Schlottmann, Karl-August Hartlage, Ralf Greimann, Volker Beerhorst, Marlies Seeker, Heinz und Anni Dubenhorst, Hermann Reimers, Adolf Reinberger, Angelika Schnieder, Ursel Reimers, Wilhelm Fangmann, Wilhelm Schlechte, Helmut Niemann und Helmut Grote.

Termine

Der Geselligkeitspflege wird auch in 2019 gebührend Rechnung getragen – das zeigt bereits der Ausblick auf das erste Halbjahr. Beim gemütlichen Abend am 21. Februar im Gasthaus Buschendorf garantiert – nach gemeinsamem Essen – die »Vorpremiere« der örtlichen Laienspielschar amüsante Stunden. Ebenfalls bei Buschendorf trifft man sich am 12. März zum Pickertessen. Anmeldungen für beide Veranstaltungen nehmen die Blockwarte oder der Vorstand entgegen. Auch die Fahrradtour (18 August), der Tagesausflug (21. September) und die Weihnachtsfeier (5. Dezember) versprechen gesellige Stunden.

Obwohl sie ein wenig unter Beteiligungsmangel leiden, werden die Klönnachmittage im Gasthaus Bergmann fortgesetzt.