Rahden/Stemwede (WB). Groß ist die Freude bei den Sternsingern und Gemeindemitgliedern der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Rahden gewesen, als im Gottesdienst die Spendensumme von der »Aktion Dreikönigssingen 2019« bekannt gegeben wurde. Organisator Bernhard Nolte verkündete, dass in Rahden und Stemwede 4780 Euro für notleidende Kinder in Peru gesammelt wurden.

Damit konnten die Kinder und Jugendlichen den Rekord vom Vorjahr um 400 Euro steigern und die höchste Spendensumme seit Beginn der Sternsingeraktion erzielen. Pfarrer Karl-Heinz Graute dankte den kleinen Königen und allen Helfern für ihren Einsatz und ihr Engagement: »Ich freue mich, dass ihr den Segen Gottes in so viele Haushalte gebracht habt und ein so hoher Geldbetrag zusammengekommen ist«, sprach der Leiter des Pastoralverbundes Lübbecker Land lobende Worte.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Sternsinger sowie die Helfer zu einem Pizzaessen im Gemeindehaus eingeladen.

Wie ihre berühmten Vorbilder, die Heiligen Drei Könige, hatten sich 18 Mädchen und Jungen sowie Fahrer und Begleiter Anfang Januar auf den Weg gemacht, um 500 Familien, Altenheime und Geschäfte in Rahden und Stemwede zu besuchen und Segen sowie Freude in die Häuser zu bringen. Immer voran der leuchtende Stern.

In einem feierlichen Gottesdienst wurden am zweiten Weihnachtstag die Mädchen und Jungen von Pfarrer i. R. Hans Günter Voß als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar mit geweihter Kreide ausgesandt. Damit schrieben sie den Segen »20-C+M+B-19« an die Haus- oder Wohnungstüren. Das ist die Abkürzung für den lateinischen Satz »Christus mansionem benedicat« und heißt übersetzt »Christus segne dieses Haus«. Die katholischen Gemeindemitglieder aber mittlerweile auch zahlreiche evangelische Familien bedankten sich für den Besuch mit einer Spende. Die Sternsinger zogen trotz des kalten, regnerischen und windigen Wetters von Haus zu Haus und fuhren von einer Ortschaft zur nächsten. Insgesamt wurden wieder 1000 Kilometer zurückgelegt.

Bernhard Nolte dankte als Organisator besondere Helene Merdian und Elke Vogelsang für die Vorbereitung der Aktion. Seinen Dank richtete er aber auch an die Kommunionskinder sowie die Firmlinge, die zahlreich als Sternsinger und als Beifahrer dabei waren.

»Segen bringen, Segen sein – Wir gehören zusammen, in Peru und weltweit!« lautete das bundesweite Leitwort der 61. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern Kinder und Jugendliche von Tür zu Tür zogen, auch um darauf aufmerksam zu machen, wie schwer es Kinder mit Behinderungen besonders in Entwicklung- und Schwellenländern haben. Seit ihrem Start 1959 wurden mehr als eine Milliarde Euro gesammelt.

Die Sternsinger aus Rahden und Stemwede waren sich sicher: »Wir sind auch im nächsten Jahr wieder dabei, um anderen Kinder mit unserer Aktion zu helfen.«