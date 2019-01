Und die Besucher dürfen sich auf einen ganz besonderen Gast freuen: Auf Anregung von ehemaligen Schülern wird nämlich Günter Matthäus, als einziger noch lebender Lehrer der früheren Sielhorster Volksschule und wertvoller Zeitzeuge in Wort und Bild unter dem Motto »Vom Oberbergischen Land nach Sielhorst« über seinen durch viele Zufälle bestimmten Weg vom Mittelrhein über Dortmund nach Sielhorst berichten.

Die Mitglieder der ausrichtenden Vereine, sowie interessierte Schüler, die der Lehrer von 1962 bis 1968 in Sielhorst noch unterrichtete, sind zu dieser Veranstaltung willkommen. Anhand eines Power-Point-Vortrags erfahren die Besucher, wie viel Neues und Ungewohntes der damalige Junglehrer aus dem Rheinland, die Menschen, die Landschaft, die plattdeutsche Sprache, das Vereinswesen und den Schulbetrieb der sechziger Jahre erlebte. So kann sich Günter Mattäus unter anderem noch an manch heitere Begebenheit in Verbindung mit dem Sielhorster Platt erinnern.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum Montag, 4. Februar, erforderlich. Möglich ist das bei Karl-Heinz Kopmann (Heimatverein, Telefon 05771/607527), Helga Pörtner (Sozialverband, Telefon 05771/4112) oder bei Wilfried Hollmer (Alte Garde, Telefon 05771/4173).