Lehde bedankte sich bei allen Mitgliedern, die an der »Aktion Saubere Landschaft« teilgenommen haben. Für die Arbeit im DRK-Kindergarten »Zwergenhaus«, speziell für die Aufstellung des Brutkastens, galt sein Dank Elfriede Langhorst. Sie betreute in der Einrichtung, wie schon seit vielen Jahren, erneut das Ausbrüten der Eier zu Ostern. Der Vorsitzende würdigte darüber hinaus das Engagement der Jugendgruppe, die das Ostereiersuchen am 1. April auf dem Dorfplatz organisiert hatte.

Vereinsraum genutzt

»Seit Mitte des Jahres können wir auch unseren neuen Vereinsraum im Gebäude des Kindergartens für Veranstaltungen wie Impfen, Versammlungen oder ähnliches nutzen«, freute sich Lehde. Dabei wurde der Raum von Mitgliedern renoviert.

Beim Dorfpokalschießen waren die Geflügelzüchter mit einer Mannschaft vertreten.

Ausstellung erfolgreich

Der Höhepunkt des Jahres sei aber die eigene Geflügelausstellung am 20. und 21. Oktober gewesen: »Erstmalig haben wir in diesem Jahr die Tiere am Freitag eingesetzt und die Preisrichter ­Andreas Feßner und Heiko Weghorst am Samstagmorgen die Tiere bewertet. Sie vergaben bei 111 Tieren in der Altgruppe einmal die Note ›V‹ und einmal ›HV‹. In der Jugendgruppe wurde einmal ›V‹ und viermal ›HV‹ vergeben. Dort wurden 79 Tiere ausgestellt«.

Guter Standort

Der Standort der Schau an der Mühle wurde auch in diesem Jahr gut angenommen. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung war der 90-jährige Vereinsgeburtstag, den die Züchter mit allen Weher Vereinen und Vertretern aller Geflügelvereine der Stadt Rahden am Sonntag bei einem Frühschoppen gefeiert haben.

Für das Essen und Trinken für die Besucher wurde mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. »Wir hatten einen reibungslosen Ablauf und es hat alles sehr gut geklappt«, erinnerte Heiko Lehde und bedankte sich nochmals bei allen Helfern. »Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen.«

Den Kassenbericht legte Karsten Kottenbrink vor. Die Kasse geprüft haben Heinz Wiegmann und Martin Donzelmann. Den Ringbericht von Michael Larusch verlas der Vorsitzende. Über die Aktivitäten der Jugendgruppe berichtete Sina Langhorst: Es gab das Ostereiersuchen und das Hähnewettkrähen beim Kleintiermarkt in Wehe sowie außerdem einen Ausflug der Jugendgruppe nach Hannover zur Ausstellung. Die Gruppe zählt zurzeit elf aktive Jungzüchter.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Heiko Lehde und Schriftführer Bernd Schnier in ihren Ämtern bestätigt. Auch für Kassierer Karsten Kottenbrink hieß es Wiederwahl. Käfigwart bleibt Hartwig Rohlfing. Martin Donzelmann schied als Kassenprüfer aus. Ihm folgt Manfred Helweg in dieses Amt.

Termine

Auch einige Termine stehen schon fest: 21. April Ostereiersuchen auf dem Dorfplatz; Ende April das Hähnewettkrähen der Jugendgruppe und das Taubenimpfen am 13. August. Außerdem gibt es ein Pickertessen und eine Tierbesprechung. Weitere Termine sollen noch bekannt gegeben werden.