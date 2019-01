Diese haben sich zum Testessen für den ersten Aktionstag getroffen. Auch dies hat schon Tradition. Das Gericht wurde für gut und lecker befunden, so dass Frank Hofmann den Weißkohleintopf zum Aktionstag liefern darf.

Bei dem Treffen wurden auch kurz die Aktionstage besprochen. Sie liegen zu folgenden Terminen: Saisoneröffnung ist am 12. März, der erste Aktionstag zu Ostern am Ostermontag, 22. April, zweiter Aktionstag zum Muttertag am 12. Mai. Der dritte Aktionstag liegt auf dem Pfingstmontag, 10. Juni.

Am Wochenende 22. und 23. Juni steht erneut das mittelalterliche Treiben auf dem Museumshof auf dem Plan, das von den Besucher immer sehr gut angenommen wird. Danach folgt der Kreismühlentag am 25. August. Sauisonabschluss ist traditionell mit dem Wurstetag am 13. Oktober.

Daneben wird sich das Museumshof-Team an den Ferienspielen der Stadt sowie am Jugend- und Kindertag des Präventionsrates (9. März) beteiligen.

Auch über Renovierungsarbeiten an dem historischen Ensemble in Kleinendorf wurde gesprochen. Es erfolgen zurzeit Malerarbeiten an einigen Stellen. Der größte Umbruch erfolge aber mit dem Bau des barrierefreien Rundgangs. »Das Ausschreibungsverfahren läuft. Wir hoffen, bis zum Saisonanfang fertig zu sein. Das ist ehrgeizig, aber vielleicht möglich«, sagte Wirtschaftsförderin Irina-Jasmin Hanke auf Anfrage.