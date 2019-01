Dr. Ina Kanzler und ihre Kollegin Petra Raabe-Banze möchten in Rahden arbeiten. Die derzeitige Praxis ist sehr teuer. Deshalb möchten sie umziehen. Ihr Wunschort ist Rahden, sollte das nicht klappen haben sich in Espelkamp Möglichkeiten. Foto: Michael Nichau

Von Elke Bösch

Rahden (WB). Der Nervenarzt Detlev Externbrink möchte sich aus Altersgründen zurückziehen und hat für seine Praxis in Rahden zwei Nachfolgerinnen gefunden. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. med. Ina Kanzler, arbeitet bereits seit dem 1. Juli vergangenen Jahres als seine Jobsharing-Partnerin mit ihm zusammen in Rahden. Seit dem 1. Januar ist mit der Psychiaterin und Psychotherapeutin ­Petra Raabe-Banze die Kollegin hinzugekommen, mit der Frau Kanzler die Praxis gemeinsam weiterführen möchte.

Die Patienten und die Stadt Rahden dürften sich darüber freuen. Denn ein weiterer Facharztverlust – nach Augenarzt und Hautarzt – wäre schmerzlich. Das allerdings sieht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) wohl anders. Die machen den Planungen der beiden Medizinerinnen, einen Strich durch die Rechnung. »Eigentlich wollte Detlev Externbrink schon zum 30. Juni 2018 aufhören. Die Mitarbeiter und die Räumlichkeiten waren bereits gekündigt. Um das zu verhindern, habe ich ihm zugesagt, zum 1. Juli bei ihm einzusteigen und daraufhin meine Festanstellung gekündigt«, berichtet Dr. Kanzler.

In Heimatstadt

Ein Motiv sei neben dem Wunsch, eine eigene Praxis zu führen, auch, die Aussicht gewesen, in ihrer Heimatstadt Rahden zu arbeiten. Denn hier lebt die gebürtige Rahdenerin jetzt wieder mit ihrem Münchner Ehemann. »Dadurch, dass ich Rahdenerin bin, liegt mir diese Stadt und die ärztliche Versorgung im ländlichen Bereich besonders am Herzen«, betont die Medizinerin.

»Doch derlei Argumente zählen für die KVWL scheinbar nicht«, meint Ina Kanzler, »Jetzt alles zu schildern, was seit Juli passiert ist, würde den Rahmen sprengen. Ursprünglich hat Detlev Externbrink einen Kollegen gesucht, der neurologisch und psychiatrisch praktizieren darf, um seinen gesamten Patientenstamm versorgen zu können. Als Nervenarzt darf man sowohl neurologisch sowie psychiatrisch tätig sein. Diesen Facharzt (FA) gibt es jedoch nicht mehr. Heute entscheidet man sich entweder als FA für Neurologie oder als FA für Psychiatrie und Psychotherapie ausbilden zu lassen«, erläutert Ina Kanzler.

Suche zunächst erfolgloc

Trotz mehrjähriger intensiver Suche wurde kein Neurologe gefunden. Externbrink bot den beiden psychiatrischen Kolleginnen an, in den nächsten Jahren alle drei Wochen seine neurologischen Patienten in Rahden weiter zu betreuen. »Wir waren richtig stolz, ein tolles Konzept zum Wohle der Patienten im ländlichen Raum der KVWL vorstellen zu können.« Aber das interessierte die Kollegen in Dortmund nicht. Detlev Externbrink wurde sofort eine Absage erteilt und somit seine neurologischen Patienten ins Ungewisse gestürzt.

»Wir als Psychiater haben das große Problem, dass unser Budget im Vergleich zu den Nervenärzten mit den rein psychotherapeutischen Kollegen verglichen wird. Als Erklärung: Diese haben etwa 40 Patienten in der Woche. Ich habe aktuell als akut versorgende Psychiaterin um die 700 Patienten im Quartal und somit benötigen wir mehrere Fachangestellte sowie größere Räumlichkeiten im Vergleich zu einem rein psychotherapeutischen Kollegen. In der ersten Berechnung der KVWL fehlten uns somit etwa 100.000 Euro Budget, um eine akut-Versorgungspraxis führen zu können. Und wir sollten auf maximal 700 Patienten für zwei Mediziner festgelegt werden.« Ach, und ein wichtiger Tipp der KVWL zum Thema, wie das niedrige Budget aufgefangen werden könne? »Wir sollen einfach mehr Privatpatienten behandeln oder privat zu zahlenden Leistungen anbieten! Das war der Zeitpunkt an Minister Laumann zu schreiben!«

Übernahme nicht so einfach

»Petra Raabe-Banze hat ihre etwa 500 Patienten bisher im Mindener beziehungsweise Lübbecker Raum auf einen so genannten Sonderbedarf versorgt (dieser darf aber nicht einfach mitgenommen werden). Bei einem zweiten Gespräch mit der KVWL wurde uns empfohlen, für Rahden einen Sonderbedarf zu beantragen, was wir auch taten. Um es auf den Punkt zu bringen, die KVWL hat es in mehreren Monaten noch nicht geschafft, diesen Antrag zu bearbeiten. Alternativ können wir den Sitz halbieren, dies heißt aber, dass wir nach angepassten Berechnungen, jeweils maximal 500 Patienten behandeln dürften. In meinem Fall bedeutet das aber, dass ich derzeit 200 Patienten absagen müsste und wir auch keine neuen Patienten mehr aufnehmen dürften. Also können wir nur hoffen, dass nachträglich noch der Zulassungsausschuss bei der KV einen Sonderbedarf genehmigt und unser Budget erhöht.« Schließlich gehe es doch um Menschen, die brauchen Behandlungen, die könne man doch nicht einfach wegschicken, betont Ina Kanzler.

Noch keine Räume gefunden

Wo die beiden ihre Praxis führen werden, ist allerdings immer noch nicht in trockenen Tüchern. »Wir möchten andere Räume beziehen, weil die jetzige Praxis viel zu teuer für uns ist. Wir hatten gehofft, dass wir freie Räumlichkeiten im Rahdener Krankenhaus anmieten könnten, aber leider haben die Mühlenkreiskliniken (MKK) uns vor kurzem überraschend eine Absage erteilt.« Aus Sicht von Ina Kanzler unverständlich, weil das doch eine Stärkung des Krankenhauses sei. »Aber ich glaube, das ist von den MKK gar nicht mehr gewünscht«, befürchtet Dr. Kanzler. Gegenüber dieser Zeitung teilten die MKK als Begründung für die Absage am Freitag mit: »Wie bekannt, prüfen wir derzeit eine Übertragung der Leitungsverantwortung der Betriebsstätte Rahden an das Johannes Wesling Klinikum. Das derzeitige Angebot aus Innerer Medizin und Chirurgie soll dabei in vollem Umfang erhalten bleiben. Um eigene Entwicklungsmöglichkeiten am Standort in Rahden nicht im Vorfeld auszuschließen, können wir zu diesem Zeitpunkt leider keine Mietanfragen positiv beantworten.«

Jetzt hoffen die beiden Ärztinnen auf die Hilfe der Stadt Rahden: »Es sieht so aus, als wolle man uns jetzt doch – nach anfänglichen Zögern – die ehemalige Frauenarztpraxis vermieten. Zuerst hieß es, das Gebäude solle verkauft werden.« Jetzt habe Bauamtsleiter Dieter Drunagel signalisiert, dass eine Vermietung möglich sei. Und wenn nicht? »Ja dann werden wir wohl das Angebot aus Espelkamp annehmen. Ich würde das sehr bedauern, da ich in Rahden bleiben möchte«, hofft sie auf Unterstützung durch die Stadt. Und Dieter Drunagel bestätigte: »Wir sind auf einem guten Weg. Die Stadt wird den beiden Medizinerinnen in jeder Weise behilflich sein, Räumlichkeiten zu beschaffen.«

Minister nicht zuständig

Hilfe hatte sich Dr. Kanzler auch von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann »als großen Freund und Förderer der ländlichen Region« erwartet. Dem Minister schilderte Ina Kanzler deshalb schon Anfang August 2018 in einem sechsseitigen Brief die verfahrene Situation mit der KVWL. Ihre Begeisterung über Laumanns Reaktion hielt sich in Grenzen. Der Tenor der Antwort aus dem Laumann-Ministerium kurz zusammengefasst: »Nicht zuständig, wenden Sie sich an die KVWL.«

Ihr Fazit: »Mittlerweile ist es für mich ein Hohn, wenn ich Äußerungen der KV und des Gesundheitsministeriums höre, dass sie die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum stärken wollen. Im Mai 2018 haben wir uns mit unserem Konzept an die KVWL gewandt. Im Januar 2019 sind wir immer noch keinen entscheidenden Schritt weiter. Es ist wirklich kein Wunder, dass Ärzte reihenweise in die Schweiz oder nach Skandinavien abwandern. Dort verdienen sie nicht nur besser, sondern werden auch mehr wertgeschätzt.«

Ein Kommentar von Elke Bösch:

Da kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Statt froh und glücklich zu sein, dass es Fachärzte gibt, die tatsächlich noch auf dem Land arbeiten wollen, wirft die Kassenärztliche Vereinigung (KV) erst einmal Fallstricke aus. Bei so viel bürokratischen Hindernissen kann doch jeder verstehen, dass Mediziner die Lust verlieren, in einer niedergelassenen Praxis zu arbeiten. Da ist das Leben als angestellter Arzt in einem Krankenhaus doch um einiges leichter. Dr. Ina Kanzler und Petra Raabe-Banze kann man nur Respekt zollen, dass sie trotz aller Widrigkeiten nicht die Flinte ins Korn werfen und aufgeben, sondern weiter machen wollen – und das hoffentlich in Rahden. Und das wird, kann und darf die Stadt eigentlich gar nicht zulassen, dass dieser Facharztsitz ins nahe Espelkamp entfleucht. Also bleibt zu hoffen, dass die Stadt – anders als die KV – ganz unbürokratisch dafür sorgt, dass zwei »neue« Fachärzte in der Auestadt weiter praktizieren können und nicht nach Espelkamp abwandern.