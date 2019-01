Von Anja Schubert

Rahden (WB). Was vor zehn Jahren als Experiment begann, hat sich zu einem ungeahnten Selbstläufer entwickelt. Das Kulturfrühstück des Weher Heimatvereins am letzten Januar-Sonntag war auch am gestrigen Sonntag Kult.

Zum ersten Nullgeburtstag der Veranstaltung und zum Auftakt des Jubiläumsjahres des Vereins, der 2019 seit 40 Jahren besteht, wurden die Gäste mit Kulturkost verwöhnt. Kabarettist Bernd Gieseking, der mit seinem satirischen Jahresrückblick »Ab dafür« im 25. Jahr ebenfalls ein Jubiläum feierte, sorgte für ein ausverkauftes Gotteshaus. Angesichts der großen Nachfrage hatte man die Jahresauftaktveranstaltung vom Müllerhaus in die Weher Kirche verlegt. Die 120 Karten waren bereits vor Weihnachten vergriffen.

Müllerhaus zu klein

»Wenn Prominente zu Gast sind, reicht unser Müllerhaus leider nicht aus«, sagte Vorsitzender Friedrich Schepsmeier – erfreut und dankbar zugleich, dass man zum Jubiläumsjahr in Kooperation mit der Kirchengemeinde solch ein kulturelles Schmankerl stemmen konnte.

Das Frühstücksbüfett, das die ehrenamtlichen Helfer vorbereitet hatten, ließ keine Wünsche offen und so ging es gut gestärkt in die erste Rückblicksrunde. Mit einem schlichten »Moin« und der Überprüfung, wie »autark« sich die Weher mit Blick auf Rahden als Gesamtstadt sehen, hatte der Kabarettist sofort das Eis gebrochen. »Ich komm aus Kutenhausen. In der Kirche saßen die älteren Kutenhauser immer rechts, die Todtenhauser auf der linken Seite. Über diesen Graben weg heiraten war eigentlich schwieriger, als eine Katholikin zu freien«, gab Gieseking nicht nur einen Einblick in sein Privatleben. Als Ostwestfale ein Mann der kurzen, knappen und vor allem klaren Worte traf er den Nerv des Publikums mit viel Scharfsinn und Scharfzüngigkeit. Das »Ab dafür«-Jubiläumsprogramm war Satire pur – denn Gieseking ließ kaum ein politisches und gesellschaftliches Ereignis unkommentiert und brachte es zudem nicht übers Herz, die ersten Ereignisse aus 2019 gänzlich außen vor zu lassen.

»Martin Schulz weg, Merkel bald weg«

»2018 war ein Minusjahr« – Martin Schulz weg, Merkel bald weg, Lindenstraße weg, Alexander Gerst nicht mehr für uns im Weltall. Frauenquote in der Bundesregierung auf dem Tiefstand, von der Leyen bei der Bundeswehr mit mehr Beratungs- als Rüstungskosten. Und jetzt auch noch Florian Silbereisen als neuer Traumschiff-Kapitän. Das ist doch nicht mehr mein Land.«

Sein Bericht über ein fiktives Telefonat mit der Queen zeigte ebenfalls Abgründe auf: »Angesichts des Brexits hortet sie deutsches Hundefutter für die nächsten 30 Jahre.« Mit Entsetzen stellte er fest: »Die Welt ist aus den Angeln!« Es imponierte ihm, dass die Kanzlerin 13 Jahre als Regierungschefin überstanden habe: »Die Merkel hat eine Laufzeit wie ein VW-Käfer, doch Jugendliche von heute wissen dadurch gar nicht, dass Bundeskanzler wechseln. Die glauben, wenn Merkel weg ist, ist die Welt zu Ende.«

Benzinknappheit durch Wassermangel

Mit viel Scharfsinn reihte er große und kleine Ereignisse des Jahres aneinander, platzierte geschickt Pointen und Speerspitzen: »Wir sind technologisch weit fortgeschritten, doch der Schiffstransport spielt noch immer eine immens große Rolle. Benzinknappheit durch Wassermangel – Wir haben in Deutschland Zustände wie in der Wüste, die mich an Karl May-Geschichten erinnern«, kommentierte er die Trockenperiode des vergangenen Jahres.

Die ersten Frühstückskalorien mit Zwerchfellgymnastik aufgebraucht, durfte sich das Publikum in der Pause einen Nachschlag gönnen, bevor es mit Bernd Gieseking in eine weitere Runde ging.