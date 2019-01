Die Mitglieder setzen dabei auf das bewährte Team. Einstimmig wurden Ralf Böhne als Geschäftsführer sowie Jannik Eikenhorst als zweiter Schatzmeister in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Kassenprüfer wählten die Mitglieder Maik Cording – als Nachfolger für Matthias Windhorst.

Die turnusmäßige Bestätigung der Obleute – sie werden von den Abteilungen gewählt – stand in diesem Jahr nicht an. Dennoch wurde die Position der Freizeit- und Breitensportobfrau mit Nina Borcherding als Nachfolgerin von Birgit Hadeler neu besetzt.

Ehrungen

Vorsitzende Birgit Hadeler übergab die in 2018 erworbenen Sportabzeichen an die erfolgreichen Mitglieder. Geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft im SSV wurden Matthias Buschmann und Detlef Reinberger. Sie erhielten die goldene Ehrennadel. In Abwesenheit wurden für 40 Jahre geehrt: Katharina Schwarze, Friederike Person, Manfred Lohmeier, Renate Buschmann, Charlotte Wuttke, Elli Katt, Heidi Rehling, Elke Haremsa und Kerstin Junchen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Sportverein wurden Stefan Spreen-Ledebur, Florian Bänsch, Katrin Tinnemeier, Jonas Hadeler und Lukas Klasing mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. In Abwesenheit wurden ebenfalls für 25 Jahre geehrt: Sigrid Spreen-Ledebur, Christian Spreen-Ledebur, Rolf Müller, Kai-Steffen Lampe, Klaus Kolwey, Margret Spreen-Kolwey, Alejandra Feldmann und Jens Feldmann.

Berichte

Die Vorsitzende sprach in ihrem Jahresbericht die weiterhin positive Mitgliederentwicklung an. Etwa 25 Prozent der Sportler sind unter 18 Jahren alt.

Das breit gefächerte Angebot des Vereins aus Fußball, Volleyball, Karate und Breitensport, wurde jüngst durch die Gruppen Aqua-Fitness, Aqua-Gymnastik, Mami-Fitness und Zirkus-Akrobatik für Kinder erweitert. »Dieses alles ist nur möglich durch das große Engagement der Übungsleiter, Trainer, Betreuer und der zahlreichen Helfer«, lobte Hadeler.

Viele Arbeitsstunden

Zahlreiche ehrenamtlich geleistete Stunden wurden geleistet. Sie sorgten dafür, dass der Spielbetrieb funktioniere, die Trainings- und Übungsstunden stattfinden würden, dass alles Bürokratische erledigt und die Sportstätte instand gehalten werde, zählte die Vorsitzende auf.

Sie bat außerdem die vertretenen 67 Teilnehmer der Versammlung auf, sich als Trainer, Helfer oder Übungsleiter zu engagieren. »Der Vorstand steht allen Anfragen offen gegenüber und unterstützt alle Interessenten, etwa bei Lehrgängen«, sagte Hadeler. Sie wies darauf hin, dass sie eine Verfechterin der Aus- und Weiterbildung sei und freue sich insbesondere, dass mit Ivette Wullbrandt eine weitere C-Lizenz-Absolventin nun im Breitensportbereich des SSV tätig sein wird.

Zusammenarbeit im Ort

Birgit Hadeler bedankte sich bei den Kooperationspartnern, der evangelischen Grundschule und dem evangelischen Kindergarten Preußisch Ströhen, dass der Sportverein den Feierraum für Sportangebote nutzen darf. Sie erwähnte auch, dass der Verein bei dem Förderprogramm »1000 x 1000« des Landes Nordrhein-Westfalen den Zuschlag für die Gestaltung des Ferienprogrammes in Kooperation mit der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) bekommen habe.

Dieses Geld wurde unter anderem für eine Fahrt zur Eishalle nach Herford genutzt. Weiterhin habe der Verein diese Förderung für die neue Seniorensportgruppe »Aqua Gymnastik« erhalten. Diese Gruppe wird von Birgit Klasing geleitet.

Broschüre fasst zusammen

Die vielfältigen Aktivitäten des SSV wurden im Geschäftsbericht erläutert und sind wie in jedem Jahr in einer Broschüre detailliert dargestellt. Hadeler hob besonders einige Aktivitäten hervor: Alle Vereinsmitglieder, die länger als 50 Jahre auf ihre Mitgliedschaft zurückblicken können, wurden zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen.

Beim Ehrenamtstag des Fußballkreises Lübbecke gingen Ehrungen für den SSV an Burkhard Cording (Breitensport), Ralf Böhne (Fußball) und Jonas Hadeler (Junges Ehrenamt).

Besonders gelobt für ihr Engagement rund um die Pflege des Sportplatzes und der Anlagen wurden Klaus Hoffmann, Herbert Felderhoff, Friedhelm Borcherding, Wilhelm Windhorst und Willi Böhne – das »Platzwart-Team«.

Termine

Folgende Termine für das Jahr wurden bekannt gegeben:

15. Februar: Sportlerehrung der Stadt Rahden; 16. und 17. März: Tag der offenen Tür der Werbegemeinschaft; 23. März: Aktion Saubere Landschaft; 2. Juni: »Perfekte Minute«; 23. August: »Blau-Weiße Nacht« mit Elfmeterschießen; 24. und 25. August: Jugendturniere; 8. September: Teilnahme am Dorfpokalschießen; 13. September: Kindergarten-Cup; 17. November: Teilnahme am Volkstrauertag und 29. November: Fackelumzug/Weihnachtsfeier.