Rahden (WB). Lukas Rietzschel liest am Mittwoch, 6. Februar, in der Stadtbücherei Rahden aus seinem Roman »Mit der Faust in die Welt schlagen«. Beginn der Veranstaltung, die vom Rahdener Kulturverein Kul-Tür organisiert wird, ist um 19 Uhr.

»Lukas Rietzschels Roman ist eine Chronik des Zusammenbruchs. Eine hochaktuelle literarische Auseinandersetzung mit unserem zerrissenen Land«, schreibt der Kulturverein.

Zum Inhalt: »Philipp und Tobias wachsen in der Provinz Sachsens auf. Im Sommer flirrt hier die Luft über den Betonplatten, im Winter bricht der Frost die Straßen auf. Der Hausbau der Eltern scheint der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch hinter den Bäumen liegen vergessen die industriellen Hinterlassenschaften der DDR, schimmert die Oberfläche der Tagebauseen, hinter der Gleichförmigkeit des Alltags schwelt die Angst vor dem Verlust der Heimat. Die Perspektivlosigkeit wird für Philipp und Tobias immer bedrohlicher.«

Lukas Rietzschel, geboren 1994 in Räckelwitz in Ostsachsen, lebt in Görlitz. 2012 wurde sein erster Text im Zeit-Magazin veröffentlicht. Seitdem folgten Veröffentlichungen in verschiedenen Anthologien. 2017 war er Gewinner bei »poet bewegt«. Für das Manuskript seines Romandebüts wurde er 2016 mit dem Retzhof-Preis für junge Literatur ausgezeichnet.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 10 Eur0 (Mitglieder 8 Euro), an der Abendkasse: 13 Euro (Mitglieder 11 Euro), für Schüler 5 Euro. Vorverkaufsstelle ist die Fontane-Apotheke Rahden, Telefon 05771/4705. Vorbestellungen sind auch im Internet unter www.kul-tuer.de möglich.

Auf eine Orts-Änderung bei einer anderen Veranstaltung weist der Verein Kul-Tür hin: »Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten wird der Kabarettabend mit den Mindener Stichlingen, vorgesehen für den 12. März, vom Bahnhof Rahden in die Aula des Gymnasiums Rahden verlegt. Es wird um Beachtung gebeten.«