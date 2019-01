Rahden (WB). Wenn bei einer Jahreshauptversammlung alle Anwesenden spontan aufstehen und applaudieren, dann ist das schon etwas Besonderes. Genau das geschah am Montag im TuSpo Vereinsheim am Brullfeld, als die wohl älteste aktive Sportlerin des Vereins für ihre 60-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt wurde: die 98-jährige Käte Lau, die nach wie vor die Turngruppe besucht.

Diese außergewöhnliche Ehrung war eine von vielen, die TuS­po-Geschäftsführer Ralf Treichel an diesem Abend vornehmen konnte. Neben Käte Lau konnte er auch Franz Wendt und Reinhard Gerke zu 60 Jahren im Tuspo gratulieren. Weitere Ehrennadeln gingen an die Gold-Jubilare (50 Jahre) an Volker Thie, Wolfgang Hagemann, Hermann Kröger und Jürgen Hagemann. Seit 40 Jahren dabei sind Dieter Feldmann, Magdalene Kottenbrink, Carla Koch und Bärbel Schwettmann. Darüber hinaus wurden Sportler für 25- und 15-jährigen Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Vorsitzender Clemens Eggensperger zog ein positives Fazit des abgeschlossenen Jahres 2018 für den TuSpo Rahden. »Es war ein erfolgreiches Jahr für uns, mit vielen Siegen, Aufstiegen, guten Platzierungen, Titeln und Medaillen«, sagte er.

Besonders hob er diejenigen Mitglieder hervor, die bei der Sportlerehrung 2018 für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurden: Collien Thane, Heidi Seidel, Franziska Merdian und Christopher Davies. Eggensperger konnte den Anwesenden außerdem von einer großzügigen Spende der Stadtsparkasse Rahden berichten, die der Verein kurz vor Weihnachten erhalten habe. »Damit wurde ausdrücklich auch das ausgezeichnete Engagement im Kinder-, Jugend- und Seniorensport gewürdigt«, betonte er. Mit dem Geld wolle der Vorstand einige größere Projekte in diesem Jahr voranbringen. Dazu zählen die Neuanschaffung eines Fahrzeugs (»Der alte Bulli ist inzwischen in die Jahre gekommen und muss häufig reparariert werden.«) oder auch Verbesserung in der technischen Ausstattung für das Training. Als Beispiel nannte er ein Headset für die Turngruppe, damit die Trainerin von allen gut verstanden wird, oder auch Spiegel für den Freestyle Dance Club (FDC). »Wir stehen als Sportverein zunehmend in Konkurrenz. Nicht nur im Kampf um Mitglieder, sondern auch um Trainer und Betreuer« sagte Clemens Eggensperger, Es werde immer schwieriger, Leute zu bekommen. »Da spielt auch Geld inzwischen eine Rolle.«

In ihren Jahresberichten konnten die Abteilungsleiter auf zahlreiche Erfolge verweisen. So konnte Eilert Gresbrand darauf verweisen, dass die Basketballabteilung inzwischen seit 25 Jahren besteht. »Das mit Abstand erfolgreichste Jahr aber war 2018. Als Kreisvizemeister hatten wir die Chance, durch einen vakanten Platz in die Bezirksliga aufzusteigen. Zur Überraschung aller spielen wir hier eine überragende Saison und belegen nach Abschluss der Jahrestabelle einen nicht erwarteten vierten Platz«, berichtete er.

Auch Günter Seidel (Leichtathletik) sagte: »Das Jahr 2018 war vielleicht eines der erfolgreichsten.« Vor allem im Jugendbereich habe es viele erfreuliche Leistungen auf OWL- und Westfalen-Ebene gegeben. Unter anderem erwähnte er die Platzierungen von Paul Krückemeier, Maximilian Wüllner, Marlin Sparmeier und Nia Wehmeyer in der Westfälischen Bestenliste.

Auf nach wie vor steigende Nachfrage und zahlreiche Höhepunkte im Jahr konnte Steffi Hiller (FDC) verweisen. Zum letzten Mal sei die Tanzgala in der Aula veranstaltet worden. »Die Aula ist inzwischen zu klein. Die Sitzplätze werden schon allein von den Aktiven besetzt.« Dennoch sei der Auftritt unter dem Titel »Remember the Times« wieder sehr schön und erfolgreich gewesen. Außerdem treten FDC-Gruppen zunehmend erfoglreich an Tanzwettbewerebn auf, zum Beispiel in Wolfenbüttel oder Osnabrück.

Positive Ergebnisse konnten auch der Jugendfußballer aufweisen. Dabei machte Ralf Treichel aber auch darauf aufmerksam, dass die Konkurrenz groß sei und in bestimmten Altersklassen viele Kinder zu anderen Vereinen wechselten. Fast schon selbstverständlich sind die Erfolge der Abteilung Selbstverteidigung. Stefan Lange konnte einmal mehr von zahlreiche Fortbildungen, Gürtelprüfungen und Meisterschaften (darunter auch WM und DM) berichten.

»Der TuSpo Rahden verzeichnte zum Ende des Jahres eine leichten Mitgliederrückgang auf 1194«, sagte Geshäftsführer Treichel. Der Vorsitzende Eggensperger hob hervor, dass der TuSpo mit zehn Abteilungen ein breites Angebot biete, das man in der Umgebung lange suchen könnte.

Dass die Mitglieder mit ihrem Vorstand zufrieden sind, machten sie deutlich, indem bei den Teilwahlen alle Kandidaten einstimmig wiedergewählt wurden: Clemens Eggensperger (1. Vorsitzender, 1. Sozialwart), Dietrich Bohnhorst (3. Vorsitzender, Breitensportbeauftragter), Ralf Treichel (1. Geschäftsführer), Heiko Wiesenhütter (1. Kassenart), Friedhelm Lappe (2. Sozialwart).

Der Vorstand arbeitet auch weiter an der Zukunft des Vereins. So gestaltete Heiko Obermann gerade die Homepage www.tuspo-rahden.de ganz neu (vorübergehend in der neuen Form unter tuspo-rahden.com). Zudem sucht der Vorstand Ideen und Projektgruppen für das nächste Jahr: »Dann wird der TuSpo 111 Jahre alt. Das möchten wir mit möglichst vielen Aktionen feiern.«