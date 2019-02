Bei dem Unfall in Wehe ist das rechte Hinterrad des gestohlenen Traktors abgerissen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Polizei

Rahden-Wehe (WB). Zu einer Unfallflucht ist die Polizei am frühen Freitagmorgen gerufen worden.

Unbekannte hatten in Wehe mit einem Traktor einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Ordnungshüter schreiben über den Vorfall: »Um kurz nach vier Uhr erhielt die Polizei durch einen Zeugen Kenntnis über einen Unfall mit Traktor in der Straße ›Auf der Masch‹ in Rahden-Wehe. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung befand sich dieser stark beschädigt auf der Fahrbahn. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hatte ein Unbekannter den auf dem Hof einer Reparaturwerkstatt abgestellten Traktor entwendet und war mit diesem in Richtung Wehe gefahren.«

Dabei kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum, der stark beschädigt wurde. Auch am Trecker entstand hoher Sachschaden. Unter anderem wurde diesem das rechte Hinterrad abgerissen.

Im Einsatz waren auch Kräfte der Feuerwehr Rahden. Sie säuberten die Unfallstelle von ausgetretenen Betriebsstoffen. Die Zugmaschine musste mittels Kran geborgen werden und wurde sichergestellt. Etwa um 8.45 Uhr konnte die gesperrte Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die Polizei Minden erbittet unter Telefon 0571/88660 um Hinweise zum Fahrer des entwendeten Traktors.