Von Michael Nichau

Dabei referierten mehrere Experten und auch Menschen, die in ihren Alltag alternative Energien oder Elektromobilität integriert haben.

»Der Mehrheit würde es zugute kommen, wenn sich die Energiepolitik auf der Welt radikal verändern würde«, sagte Rohrbeck in seiner Einleitung. Klimaschutz sei nicht länger ein Ziel der Grünen, bemerkte er. »Vieles ist möglich, und es ist zum Teil schon umgesetzt worden.«

Über Klimawandel auf der Erde referierte Dr. Frederik Wegner, Klimaschutzmanager des Kreises Minden-Lübbecke. Er berichtete über den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf dem Erdball seit der letzten Eiszeit um 3,5 Grad Celsius. Der Effekt des »menschengemachten Klimawandels« betrage seit Beginn der Industrialisierung knapp ein Grad Celsius.

»Der Mensch greift am meisten beim Kohlendioxid ein und setzt dieses frei«, laute das Fazit der Klimaforscher, die auch andere Faktoren, wie Vulkanismus, Strahlungsintensität der Sonne und Rückstrahlvermögen der Erde, berücksichtigen. Das Resultat seien Extremwetterlagen und Veränderungen der Niederschlagsmengen.

Für die Stadt Rahden berichtete Dieter Drunagel, was bisher erreicht werden konnte. Fassadendämmungen und neue Heizungen an öffentlichen Gebäuden seien mit dem Konjunkturpaket II verwirklicht worden. Zudem habe die Stadt bei Neubauten (wie beim Rathaus) auf Photovoltaik und Wärmepumpen gesetzt. »Die Straßenbeleuchtung wurde bereits zum Teil auf LED umgerüstet. Die Ersparnis beträgt in 20 Jahren 2400 Tonnen Co2«, erläuterte Drunagel. Blockheizkraftwerk für das Hallen- und Freibad, elektronisch geregelte Pumpen im Wasserwerk sowie Ladesäulen für Elektroautos und-Fahrräder seien in Rahden gebaut worden. Und auch Glasfaseranschlüsse würden zum Klimaschutz beitragen: »Mehr Menschen könnten im Home-Office arbeiten.« Dazu kämen 450 Kilometer Gemeindestraßen mit knapp 60.000 Bäumen mit einem Durchmesser ab 20 Zentimeter sowie Umweltschutz-Regelungen in den Bebauungsplänen der Stadt.

2016 betrug der Energieverbrauch der Stadt 83 Millionen Kilowattstunden. Diese wurden zu 23 Prozent durch Solarzellen, zu 2 Prozent durch Wind, zu 40 Prozent durch Biogas und 35 Prozent konventionell erzeugt. »Diese 35 Prozent könnten theoretisch durch sechs Windkraftanlagen zu je 3 Megawatt erzeugt werden« deutete Drunagel an.

Hermann Stratmann (Biogas Preußisch Ströhen) und Friedrich Schepsmeier (Genossenschaft Wehe-Barl) berichteten über ihre Aktivitäten. So wurden in Preußisch Ströhen derzeit mit den 2007 errichteten Anlagen bisher insgesamt knapp 310.000 Liter Heizöl eingespart, rechnete er vor. Durch zwei neue Pufferspeicher könne man die Leistung der Anlagen jetzt zu 100 Prozent nutzen. 80 Haushalte seien an die Fernwärme angeschlossen, darunter Altenheim, Kindergarten und Kirche. »Zwei Drittel des Ortes sind mit Wärme versorgt«, sagte Stratmann.

Friedrich Schepsmeier schilderte die Aktivitäten der Energiegenossenschaft Barl: Elf Haushalte seien an die bereits vorhandene Biogasanlage angeschlossen. Diese stelle die Abwärme kostenlos zur Verfügung.

Mit dem Erlös finanziere man die für Leitungen und Anschlüsse aufgenommenen Kredite. »Die Einsparung beträgt knapp 100.000 Liter Heizöl pro Jahr«, sagte Schepsmeier.

Udo Högemeier aus Rahden betreibt selbst ein Blockheizkraftwerk als Ersatz für eine Heizung. Anfallenden Strom (30 Prozent) nutze er zum Teil selbst, auch für ein Elektroauto. Das sei heute durch moderne Akku-Speicher für Strom möglich, betonte er.

Zu Wort kamen noch Petra Schepsmeier von der Energieagentur NRW und ein weiterer Nutzer von Elektro-Mobilität.

Die Referenten mussten sich allerdings mehrere unangenehme Fragen aus dem Publikum gefallen lassen, etwa nach der Verwendung des eigentlich zu kostbaren Futtermittels Mais in Biogasanlagen und über frühere Klima- und Rohstoffprognosen aus den 70er Jahren, die nicht eingetroffen seien.

Im letzten Teil der Veranstaltung ging es in lockere Diskussionen über die örtlichen Möglichkeiten des Klimaschutzes in kleinen Kreisen über.