Rahden-Stelle (fhe). Die Jahreshauptversammlung des Sozialverbands Rahden ist im Saal der Gaststätte »Ulmenhof« in Stelle veranstaltet worden. Vorsitzender Hans Waltemate erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an die Unterschriftenaktion gegen die damaligen Umstrukturierungspläne der Mühlenkreisklinken. Der Ortsverband mit seinen 425 Mitgliedern habe 2500 Unterschriften gesammelt und damit einen erheblichen Teil zu der Widerspruchsaktion beigetragen, sagte Waltemate und fand in puncto Krankenhaus Rahden dennoch warnende Worte: »Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.«