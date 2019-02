Rahden-Stelle (ni). Die Traditionsgaststätte »Ulmenhof« in Stelle schließt zum Ende des Jahres. Das hat Friedrich-Wilhelm Hartmann auf Anfrage dieser Zeitung bekannt gegeben, nachdem dies am Donnerstagabend der Vorsitzende des Sozialverbandes Rahden bei der Jahresversammlung öffentlich gemacht hat.

Hartmann betonte aber, dass »noch nichts in trockenen Tüchern« sei, was die spätere Nutzung des Gebäudes angehe. Ob es weiter eine Gastronomie geben werde, sei noch nicht klar. Wohl aber seien Abrisspläne vom Tisch, so dass auch der Schützenverein aufatmen könne, was den an den Saal angegliederten Schießstand angehe.

Mit Schützen- und Sozialverband habe man bereits gesprochen und diese über die Schließung informiert. Zum Ende des Jahres ist jedenfalls für die Familie Hartmann Schluss. Die Türen der Gaststätte schließen sich dann. Wohl aber sei dem Schützenverein zugesagt worden, dass er das Schützenfest 2020 noch auf dem Gelände feiern dürfe.

Hartmann bat sich noch eine Frist aus, bis die Verträge mit einem Investor tatsächlich geschlossen seien. Vorher könne er über die Zukunft der Immobilie wenig sagen.

Der Sozialverband sucht nun nach einem neuen Vereinslokal. Beim Grillfest im Juli will Vorsitzender Hans Waltemate den Mitgliedern das Ergebnis vorstellen und sie abstimmen lassen, wo sich die Ortsgruppe in Zukunft treffen wird.