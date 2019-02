Dazu gehörten unter anderem der Jahresbericht, die Wahl des neuen Jugendfeuerwehrausschusses und die Ehrungen für die Mitglieder mit der besten Dienstbeteiligung. Die Jugendfeuerwehr des Nordpunktdorfes zählt momentan 30 Mitglieder, darunter fünf Mädchen.

Aktivitäten

Im vergangenen Jahr wurden 34 Dienste in verschiedenen Themenbereichen absolviert. So wurden bei der feuerwehrtechnischen Ausbildung zum Beispiel Knoten geprobt. Es gab Fahrzeug- und Gerätekunde. Weiter standen Sport, der beliebte Dienst mit den aktiven Kameraden, das Üben und die Abnahme der Jugendflamme sowie ein Zeltlager mit der Jugendfeuerwehr Wagenfeld an. Sogar einen Dienst »Erste Hilfe« absolvierten die Nachwuchskameraden. Und beim so genannten Elterndienst konnten die Jugendlichen ihren Müttern und Vätern zeigen, was sie alles bei der Jugendfeuerwehr gelernt haben.

Dank und Ehrung

Die beste Beteiligung konnte Henrik Seeker mit 27 Diensten vorzeigen. Für diese Leistung erhielt er ein kleines Präsent. Wenn man alle Dienste zusammen in Stunden ausdrückt, wäre man bei einer Dienstbeteiligung von 100 Prozent mit vier Tagen Zeltlager, 85 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 28 Stunden für die allgemeine Jugendarbeit aktiv gewesen. Einen besonderen Dank sprach Bernd Strümpler seinem Betreuerteam aus, das zusätzlich zum aktiven Dienst mit etwa weiteren 158 Stunden im Einsatz war.

Jugendflamme

Wie auch im Vorjahr wurde die so genannte Jugendflamme Stufe eins abgenommen. Dabei müssen die Jugendlichen bei verschiedenen Aufgaben ihr Können beweisen. Dieses Mal mussten sie unter anderem einen Notruf richtig absetzen, Armaturen zur Brandbekämpfung korrekt benennen und ihre Aufgabe und Funktion erklären.

Die Prüfung wurde von allen Teilnehmern erfolgreich absolviert. Bernd Strümpler gratulierte Lena Seeker, Paul Langhorst, Norwin Lützenburg und Linus Henke zur bestandenen Prüfung.

Wahlen

Bei den Wahlen zum Jugendfeuerwehrausschusses kam es zu folgendem Ergebnis: Neue Jugendsprecherin ist Daliyah Karger, der Niklas Buschendorf stellvertretend zur Seite steht. Zum neuen Schriftführer wählten die Anwesenden Sven Beerhorst und zu seinem Stellvertreter Norwin Lützenburg. Als Kassenprüfer fungieren künftig Lena Seeker und Erik Gabriel. Eine Übernahme in die aktive Wehr gab es im Jahr 2018 nicht.

Dienstplan für 2019

Auch für dieses Jahr wurde von dem engagiertem Betreuerteam ein abwechslungsreicher und spannender Dienstplan erstellt. Dieser umfasst 38 Dienste. »Chill & Grill« oder die »Schaumparty« sind nur zwei Beispiele für die geplanten Aktivitäten.

Runder Geburtstag

Das größte Event soll das zehnjährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr werden, das mit einem Zeltlager über Pfingsten gefeiert wird. Zu dieser Veranstaltung sind acht Jugendfeuerwehrgruppen eingeladen. Da der Platz am Gerätehaus nicht ausreicht, wird es in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen auf dem Gelände des Aue-Parks organisiert.

Bernd Strümpler freute sich über den Zusammenhalt der Vereine und bedankte sich dafür vorab bei allen. Des weiteren lud er jeden ein, die Geburtstagsfeier zu besuchen. Er betonte noch mal, dass an diesem Wochenende sicherlich keine Langeweile aufkommen und von ihm und seinem Team ein spannendes und umfangreiches Programm ausgearbeitet werde. Jeder, der das Projekt in irgendeiner Form unterstützen möchte, darf sich sehr melden.

Neue Mitglieder willkommen

»Nach wie vor ist selbstverständlich jeder im Alter zwischen zehn und 18 Jahren in der Jugendfeuerwehr willkommen«. Die Dienste werden dienstags zwischen 18.30 und 20 Uhr durchgeführt.

»Natürlich sind auch alle Bürger über 18 Jahren bei der aktiven Wehr gern gesehen«, betonen die Organisatoren. Deren Dienste sind auf jeden ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 8 bis 12 Uhr am Gerätehaus in Preußisch Ströhen terminiert.