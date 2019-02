Rahden (WB). Prävention ist an der Grundschule Tonnenheide-Wehe ein wichtiges Thema. Mit der Einbindung des Projektes »Klasse2000« in den Unterricht möchte die Bildungseinrichtung frühzeitig mit gezielten Lehrbausteinen die Kinder in den Bereichen Gesundheitsbewusstsein und Sozialkompetenz fit machen.

Das hat der Förderverein jetzt mitgeteilt. »Klasse2000« sei das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. »Kinder sollen wichtige Gesundheits- und Lebenskompetenzen erwerben, die ihnen helfen, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln – körperlich, psychisch und sozial«, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Und jetzt war es wieder einmal soweit: Gespannt warteten die Kinder der Klasse 1b auf Christine Pillado, um mit ihr »Klaro« kennenzulernen.

»Klaro« (so sagt schon der Name) erklärt und hilft den Kindern. Und nicht nur den Kindern der Klasse 1, sondern auch allen anderen Jahrgangsstufen. Er begleitet neben der Gesundheitsförderin Christine Pillado die Kinder bis ins vierte Schuljahr. »Klaro« als Symbolfigur des Projektes »Klasse2000« wird von allen Kindern gebastelt und ist als Figur allgegenwärtig.

Schulleiterin vom Projekt überzeugt

Im 1. Schuljahr kümmern wir uns um die Atmung, es geht um Bewegung, das gesunden Pausenbrot und um das Klassenklima, dem Miteinander.

In den drei folgenden Schuljahren werden die Themen gesund essen und trinken, bewegen und entspannen, sich selber mögen und Freunde haben, um Probleme und Konflikte lösen, kritisch denken und nein sagen aufgegriffen.

Christine Pillado als Gesundheitstrainerin kommt in die Schule, führt in die Themenfelder ein und die Lehrkräfte vertiefen die Thematik in weiteren Unterrichtsstunden.

Bettina Wehebrink, Schulleiterin der Grundschule Tonnenheide-Wehe, ist vom Projekt »Klasse 2000« überzeugt: »Nur wer gesund ist, kann gut lernen und arbeiten – das ist unsere Meinung und dafür engagieren wir uns. Gesundheit ist ein Thema, das immer wieder aufgegriffen werden muss, um bei den Kindern wirklich zu wirken, deshalb haben wir uns für ein langfristiges Programm entschieden. Ein großes Dankeschön geht an die Paten und den Förderverein unserer Schule – ohne deren Engagement wäre die Durchführung nicht möglich gewesen.«

Im Schuljahr 2016/17 beteiligten sich 3727 Schulen mit 20.255 Klassen und mehr als 457.000 Kindern an »Klasse2000«. Das waren 15 Prozent aller Grundschulklassen in Deutschland. Seit dem Start des Programms im Jahr 1991 wurden mehr als 1,4 Millionen Kinder erreicht.

Förderverein dankt den Paten

»Für den Förderverein ist es wichtig, den Kindern dabei zu helfen, ihr Leben ohne Sucht, Gewalt und gesundheitsschädigendes Verhalten in den Griff zu bekommen. Ein großer Dank gilt unseren Paten, der LVM Agentur Horst Schwarze, Wiegmann Agrar GmbH & Co. KG, dem Spargelhof Winkelmann, Ulrich Koors Landschaftspflege, Ludewigs Landhaus und Diana Kechlo, die uns bei der Realisierung dieses Gesundheitsförderungsprogramms unterstützt haben«, freute sich Sascha Hiller, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Tonnenheide-Wehe.