Rahden (WB). Wie auch schon in den vergangenen Jahren startete im Februar der Jahrgang eins der Grundschule Rahden in das Unterrichtsprogramm »Klasse 2000«. Die Patenschaft übernimmt in diesem Jahr erstmalig die Krankenkasse IKK classic, die in ihrem Servicecenter in Rahden die Kunden vor Ort betreut. Regionalgeschäftsführer Udo Griese übergab Schulleiter Achim Prill die Patenschafts-Urkunde.