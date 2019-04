Von Michael Nichau

Spargel satt und die ersten Erdbeeren als Dessert gab es bei Buffett in den drei aufgestellten Zelten. Und auch die Spargel-Diele hatte ihren Außenbereich geöffnet. Mit der Verlagerung des Hofladens in eine Halle boten sich in der neu eingerichteten Eisdiele noch mehr Sitzplätze.

Doch wovon lebt das Hoffest am meisten? Es sind die örtlichen Vereine und natürlich auch die gewerblichen Aussteller, die der Veranstaltung Leben einhauchen. Die Jugendgruppe des Rassegeflügelzuchtvereins veranstaltete ihr Hähnewettkrähen. 32 Tiere traten mit ihren jungen Züchtern an. Sieger bei den großen Hähnen wurden Tim und Lea Ahrens vor Riccardo Bauch und Milian Lintelmann. Bei den Zwerghähnen krähte das Tier von Luise Hanewinkel am häufigsten. Auf Patz 2 landete der Han von Fynn Rüter vor dem Tier von Philipp Hanewinkel.

Mit dabei waren auch zwei »Patenhähne« der Kindergärten Tonnenheide und Lavelsloh, die auf Platz fünf und sechs landeten. Für die jungen Züchter, die ihre Tiere krähen ließen, gab es die heiß begehrte Spargelsuppe und Pommes als Belohnung.

Angebote im »Landfrauencafé«

Auch die Landfrauen aus Tonnenheide waren wieder mit dabei. Mit selbst gebackenen Torten bereicherten sie das kulinarische Angebot des Hoffestes. 40 Torten, auch eine herzhafte Variante als »Schwarzbrottorte« mit Tomaten wurden im »Landfrauencafé« angeboten. Vor allem Süßes schafft ja bekanntlich immer gute Laune und so war bereits zu dieser Jahreszeit die Erdbeere der Hit auf den Torten.

Gute Laune hatten auch die Tonnenheider Schützen mitgebracht. Sie informierten die Gäste über das interessante Schießsporthobby. Auch ein mitgebrachtes Luftgewehr wurde den Gästen erläutert.

Tonnenheider Strickeschläger

Nicht fehlen durften die Tonnenheider Strickeschläger, die den Besuchern nicht nur die alte Technik des Seiledrehens erläuterten und demonstrierten. Auf Wunsch konnten sich die Besucher aus farbigen Grundmaterialien Seile nach Wunsch fertigen lassen.

Für musikalische Unterhaltung hat der Spargelhof Winkelmann ebenfalls gesorgt: Das Duo Leuchtfeuer unterhielt die Gäste mit stimmungsvollen Melodien und lud zum Mitschunkeln ein.

Die Löschgruppe Tonnenheide sorgte für die Regelung des Verkehrs auf den Parkplätzen, die von den zahlreichen Besucher schon früh frequentiert wurden.