Er ist sozusagen der Oberhirte der evangelischen Kirche in Deutschland: Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm ist am Sonntag, 26. Mai, zu Gast in der Preußisch Ströher Immanuelkirche. Der Gottesdienst ist zugleich eine Benefiz-Veranstaltung. Foto: dpa

Von Friederike Niemeyer

Rahden-Preußisch Ströhen (WB). Er ist kein Mann der lauten Worte, aber durchaus der deutlichen: Heinrich Bedford-Strohm ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und kommt am 26. Mai nach Preußisch Ströhen, um »Klartext« zu reden. So ist die Benefiz-Veranstaltung in der Immanuelkirche überschrieben.

Pfarrer Dr. Roland Mettenbrink aus Preußisch Ströhen, derzeit auch Präsident des Lions-Clubs Rahden-Espelkamp, hat den ranghöchsten evangelischen Geistlichen Deutschlands in die nördlichste Kirchengemeinde NRWs eingeladen – und der hat zugesagt. »Ich habe mich sehr gefreut, als mir sein Büro die Nachricht überbrachte, dass er kommt«, sagte Roland Mettenbrink gestern. »Manchmal gelingt so etwas.«

Breites Bündnis veranstaltet Gottesdienst

Mit der Überschrift »Beten, Tun des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit« ist der Gottesdienst überschrieben, in dem Heinrich Bedford-Strohm predigen wird. Beginn ist am Sonntag, 26. Mai, um 10 Uhr in der Immanuelkirche. Im Anschluss bleibt der Gast aus Bayern auch noch zum Kirchencafé vor Ort.

Veranstaltet wird der Gottesdienst nicht allein von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Preußisch Ströhen, sondern von einem breiten Bündnis: Die katholischen Kirchengemeinden des Pastoralverbundes Lübbecker Land sind genauso mit im Boot wie alle sogenannten Service-Clubs aus dem Altkreis Lübbecke. Dies sind neben dem Lions-Club Rahden-Espelkamp auch der Lions-Club Lübbecke-Espelkamp, die Rotary-Clubs Lübbecke und Stemwede-Dümmer sowie der Club Soroptimist International Lübbecker Land. Vor zwei Jahren hatte Thomas Struckmeier, damals Rotary-Präsident in Lübbecke, die Idee, prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft oder Kirche in die Region zu holen. Sie sollten Informationen und Meinung mit den Besuchern teilen, die es in keiner Talkshow gibt, so laut Struckmeier der Anspruch. »Klartext« eben. Mit dem CDU-Innenpolitikexperten Wolfgang Bosbach konnte 2017 ein erfolgreicher Auftakt hingelegt werden.

Viele Besucher erwartet, Kirche hat 500 Plätze

Auch bei Heinrich Bedford-Strohm werden wieder viele Besucher erwartet. 500 Plätze hat die Immanuelkirche, so Roland Mettenbrink. »Wir haben den Titel des ökumenischen Gottesdienstes an ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer angelehnt: ›Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.‹ Es wird also um einen klaren christlichen Lebensstil gehen.«

Die Kollekte des Gottesdienstes ist für »Schwimmförderung im Vorschulalter« bestimmt, ein Projekt des Lions-Clubs mit Kindergärten im Altkreis Lübbecke. Musikalisch gestaltet werden soll der Gottesdienst von einem ökumenischen Projektchor unter der Leitung von Leta Henderson. Alle interessierten Sängerinnen und Sänger sind zu den Proben im Gemeindehaus Preußisch Ströhen eingeladen: Samstag, 11. Mai, 10 Uhr; Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr; Samstag, 18. Mai, 10 Uhr, Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr.