Rahden Ströhen (WB). Die feinen Köpfe, die eleganten Bewegungen und das große Temperament – Araber lösen bei Pferdefreunden auf der ganzen Welt Begeisterung aus. Das Vollblut-Arabergestüt Ismer in Preußisch Ströhen, zeigt morgen, am 1. Mai, wieder seine vierbeinigen Schätze der interessierten Öffentlichkeit.

Für Tierpark- und Pferdefreunde ist die Gestütschau des größten privaten Arabergestütes in Europa am Maifeiertag ein fester Termin im Kalender. Auch in diesem Jahr wird die Gestütsschau nach bewährter Tradition um 14 Uhr eröffnet. Im Jubiläumsjahr 2019 – 60 Jahre Tierpark Ströhen und Gestüt Ismer – hat sich Familie Ismer ein besonderes Programm einfallen lassen.

Natürlich können sich die Zuschauer auch auf die große Hengstparade und die freilaufende Stutenherde mit Fohlen freuen: Schaubilder, bei denen nicht nur die Herzen der Pferdefreunde höherschlagen. Die freilaufende Stutenherde vom Gestüt Ismer war im vergangenen Jahr bei »Horses and Dreams« in Hagen am Teutoburger Wald bei der Eröffnungsfeier des CHIO in Aachen und bei der Hengstparade des Landgestüt Redefin zu Gast.

Das Programm führt die Besucher durch 60 Jahre Familien-, Gestüts- und Tierparkgeschichte. Von den Anfängen der Zucht im Gestüt Ismer, dem Arabischen Vollblut als Veredler in der Warmblut- und Ponyzucht bis zur heutigen Größe des Unternehmens, dem größten privaten Arabergestüt in Europa und einem Tierpark mit mehr als 600 Tieren aus fünf Kontinenten.

Die Besucher können sich auf eine ganz besondere Ponyquadrille freuen, auf Pferde und Bilder wie aus 1001 Nacht, arabischen Adel unter dem Sattel und einen Auftritt vor der Kutsche mit besonderem Charme.

Gäste können sich heute bereits im Vorfeld einen Platz auf der Tribüne reservieren. Der Eintritt in den Tierpark ist im Eintrittspreis enthalten und Besucher können vor oder auch nach der Gestütspräsentation einen Spaziergang durch den Tierpark und das Gestüt einplanen.

Der Eintritt zur Gestütspräsentation inklusive Tierparkeintritt kostet auf der Tribüne 19 Euro für Erwachsene, 13 Euro für Kinder, der Stehplatz 17 Euro (Kinder 11 Euro). Tribünenplätze können per Telefon heute unter Telefon 05774/505 oder per E-Mail an info@ismer-stud.com reserviert werden.