Rahden (WB/bös). Immer noch herrscht in Rahden Verunsicherung über die Zukunft des Krankenhauses. Das weiß auch Bürgermeister Bert Honsel (CDU). »Ich habe den Vorsitzenden der Mühlenkreiskliniken (MKK) , Olaf Bornemeier, deshalb dringend um ein Gespräch gebeten und auch Landrat Ralf Niermann (SPD) informiert. Ich habe dabei deutlich gemacht, dass die Bürger ein Recht auf Information haben.«

Bornemeier möchte Honsel erst im Juli treffen. Als Grund führte der MKK-Chef an, dass er die Ergebnisse der Beratung im Juni im MKK-Verwaltungsrat über das Thema Rahdener Krankenhaus abwarten will.

Sicherheit für Krankenhaus

Die Ergebnisse könnten dann in dem Gespräch direkt miterörtert werden. Honsel hält es für äußerst wichtig, dass kein Stillstand in dieser Sache entsteht. »Die Stadt wird wegen der Bedeutung des Krankenhauses am Ball bleiben.« Der Landrat habe ihm versichert, dass auch Minden interessiert sei, dass Rahden als somatisches Krankenhaus sicher aufgestellt werde.