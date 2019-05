Von Von Florian Hemann

In Reih und Glied standen sie da am Freitagabend vor der Bühne auf dem Parkplatz des Hauses Bohne. Viele Mitglieder benachbarter Vereine waren der Einladung der Gilde gefolgt und zuvor vom alten Schützenplatz in der Wehme zum neuen Standort vor die Tore der Rahdener Innenstadt marschiert. Musikalisch begleitet wurden sie dabei von den Spielmannszügen aus Varl und Kleinendorf.

Imposantes Bild

Major Michael Coors stand derweil zufrieden hoch oben auf der Bühne und freute sich angesichts des imposanten Bildes und der großen Zahl an Gästen. »Das ist dieses Mal in zweifacher Hinsicht ein besonderes Schützenfest«, sagte Michael Coors und bezog dies zum einen auf den neuen Schützenplatz und zum anderen auf das Jubiläum seines Vereins.

»175 Jahre Schützengilde stehen wie bei jedem Verein für Kameradschaft, Freude, Spaß, Feiern, Freundschaft und Traditionen«, betonte Coors, bevor er das ­Mikrofon an die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann weitergab.

Im Namen von Laschet

Die Christdemokratin überreichte der Gilde am Freitagabend im Namen von Ministerpräsident Armin Laschet und der Staatssekretärin für Ehrenamt, Andrea Milz, die Schützenplakette des Landes NRW. »Sie geht an Vereine und Gilden mit besonderen Jubiläen. Und sie erinnert an die großartigen Werte des Schützenwesens«, erklärte Winkelmann. Denn auf Schützenfesten kämen Menschen unterschiedlicher Generationen und sozialer Herkunft zusammen. »Sie schaffen Verbindungen, ohne viel darüber zu philosophieren. Sie integrieren, ohne sich lange Gedanken zu machen. Das ist ein echtes Pfund, das wir im ganzen Mühlenkreis zu bieten haben.«

Zehn Sommerfeste

Im Landtag würden ihre Kollegen immer betonen, wie bunt, wie groß und wie toll sie Karneval feiern. »Aber Rahden mit insgesamt zehn Schützenfesten bei nur sieben Stadtteilen und gerade einmal 15.000 Einwohnern ist noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Die Hochburg des Karnevals liegt vielleicht am Rhein. Aber die Hochburg des Schützenwesens liegt an Aue und Dieck. Und im Herzen liegt Rahden«, freute sich Bianca Winkelmann.

Erinnerung an Anekdote

Und die Landespolitikerin berichtete von ihren ganz persönlichen Erinnerungen an die Rahdener Schützenfeste. »Eine Anekdote sticht dabei heraus«, leitete sie ein und die habe mit dem 28. Juli 1967 zu tun. Die Gilde feierte an diesem Freitagabend ihr Schützenfest und sie selbst wurde geboren. »Mein Vater stieß an dem Abend noch ordentlich auf dem Rahdener Schützenfest auf seine erste Tochter an – etwas zum Leidwesen meiner Mutter«, gestand Bianca Winkelmann: »Wir haben später zu Hause noch oft darüber gesprochen und geschmunzelt.«

Grußwort von Bollmeier

Sie wünschte der Gilde jedenfalls alles Gute für die Zukunft und dem schlossen sich auch Karl-Heinz Bollmeier vom Schützenkreis Lübbecke und Wolfgang Hesse von der Stiftung »Standort- hier« der Stadtsparkasse Rahden an. Letztere ermöglichte den Gildeschützen die Anschaffung einer neuen Fahne, die bei dem Fest feierlich präsentiert wurde.

Karl-Heinz Bollmeier sprach von einer Ehre, »während meiner aktiven Zeit als Präsident dem ältesten Verein des Schützenkreises zum Jubiläum gratulieren zu dürfen«. Er sei stolz, so einen Verein mit so einer langen Tradition in den Reihen zu haben und er verwies auch auf die Rolle des Vereins in Sachen Sportschießen: »Bleibt auch in Zukunft beides – Ort des Sports und Ort des Zusammenhalts und der Tradition.«