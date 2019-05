Ein Bild der Zerstörung bot sich Montag am Reisebüro in der Gerichtsstraße. Foto: Elke Bösch

Ein Auto stand kurz nach 11 Uhr im Schaufenster des Reisebüros Durnio in der Steinstraße. »Ich habe den Knall gehört und bin noch jetzt ganz aufgeregt«, sagte eine Mitarbeiterin, die im Laden arbeitete.

Rahden: Auto fährt in Reisebüro Fotostrecke

Foto: Elke Bösch

Ein älteres Paar habe in dem Wagen gesessen. Der 81-jährige Mann Espelkamp war am Steuer. Die Polizeibeamten vor Ort konnten zu dem Unfallhergang noch nichts sagen. Der Senior wollte vom Parkplatz gegenüber des Geschäfts auf die Straße einbiegen, aber aus unerklärten Gründen fuhr er über Fahrbahn und Gehweg in das Reisebüro. Auch seine 79 Jahre alte Beifahrerin erlitt Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an Gebäude und Audi auf 40.000 Euro. Auf der Steinstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen.