Das zerbrechlich wirkende Original des Schriftstücks aus der Gründungsversammlung offenbart die Grundlagen einer bewegten Erfolgsgeschichte, die auf den Tag genau am Samstag, 1. Juni 2019 – 100 Jahre nach ihrer Niederschrift am Sonntag 1. Juni 1919 – im Gasthaus Bohne gefeiert wird.

Gründung im »Waldfrieden«

Das Gasthaus »Waldfrieden« an der alten Bundesstraße 239 war Gründungsort und erstes Vereinslokal der »Gemütlichkeit«. Das Gasthaus »Waldfrieden« an der alten Bundesstraße 239 war Gründungsort und erstes Vereinslokal der »Gemütlichkeit«.

»Gemütlichkeit« – nach den Schrecken der Kriegsjahre sicher ein Herzenswunsch von Wilhelm Knollmann, August Schwettmann, Willi Steinkamp, Julius Krüger und August Stickan aus dem damaligen Espelkamp, die sich an diesem friedlichen Sonntag im Gasthaus »Waldfrieden« versammelt hatten. Tatsächlich machte man an diesem 1. Juni Nägel mit Köpfen. So wurde der Wunsch nach einem friedlichen und gelassenen Miteinander in den zwölf Paragrafen einer Vereins-Satzung manifestiert, und besagte Herren formierten sich konkret zum ersten Vorstandsgremium des neuen Vereins.

Nur Männer erlaubt

Die Zeitungsannonce zum Stiftungsfest 1919, wie sie im »„Rahdener Tagblatt« stand Die Zeitungsannonce zum Stiftungsfest 1919, wie sie im »„Rahdener Tagblatt« stand

Eintreten kann seither jede unbescholtene Person ab 18. »Person« heißt in diesem Falle allerdings Mann – Frauen waren und sind nicht als Mitglieder vorgesehen, dürfen aber als Familienangehörige bei manchen Veranstaltungen dabei sein.

Auch ist dabei stets auf die Einhaltung der Satzung zu achten, denn laut Paragraf 6 waren (und sind) unanständiges Betragen, Respektlosigkeit und Streitigkeiten nicht zulässig und führen im Wiederholungsfall zum Rauswurf. Ebenso die Verweigerung der Beitragszahlungen und das dreimalige unentschuldigte Fehlen auf der monatlichen Versammlung jeden ersten Samstag ab 21 Uhr.

Vereinswirt flog raus

So geschah es dann auch, dass bereits kurz nach der Gründung und dem Stiftungsfest am 10. August 1919, im Februar der Umzug in ein anderes Vereinslokal nötig wurde, da der Gastwirt Peper vom »Waldfrieden« wegen ungebührlichen Verhaltens aus der damals 42 Mann zählenden Mitgliederliste gestrichen werden musste.

Bis zum Anfang 1940 wurden dann mehrmals im Jahr Tanzveranstaltungen in verschiedenen Sälen organisiert, die sich auch im Umland einer großen Beliebtheit erfreuten. Besonders der Ball am ersten Weihnachtsfeiertag war ein Publikumsmagnet, der auch ein gewisses Finanzpolster in die Kasse spülte.

Als am 18. Juni 1949 Herrmann Spreen nach beinahe neun Jahren Zwangspause dann zur ersten Nachkriegsversammlung aufrief, war die Kasse gänzlich leer, wurde aber nach und nach durch die beliebten Veranstaltungen wieder gut gefüllt.

Die Vorsitzenden

»Gemütliche Vorstandsrunde«: Thomas Beckmann, Ralf Winkelmann, Mirko Sander, Dirk Kassen, Ralph Peper und Dirk Schwarze sind seit fast 20 Jahren ein tolles Team. Fotos (2): Peter Götz Foto: Peter Götz »Gemütliche Vorstandsrunde«: Thomas Beckmann, Ralf Winkelmann, Mirko Sander, Dirk Kassen, Ralph Peper und Dirk Schwarze sind seit fast 20 Jahren ein tolles Team. Fotos (2): Peter Götz Foto: Peter Götz

Im Jahr 1954 übernahm Fred Steinkamp die Vereinsgeschicke und es wurde nicht nur der monatliche Beitrag von einer auf zwei D-Mark erhöht, sondern der Verein bot – neben den obligatorischen Kartenspielturnieren – erstmals größere Ausflüge an, die ab 1962 unter dem Vorsitz von Rudi Hoischen teilweise bis zu drei Tage dauerten und die Reisenden quer durch Deutschland und in benachbarte Länder führten.

1974 erhielt Karl Peper das Amt von Rudi Hoischen und stand dem Verein 16 Jahre vor, bevor er den Vorsitz 1991 an Herbert Freund übergab, der seinerseits elf Jahre amtierte.

Ralph Peper, Sohn des Ehrenvorsitzenden Karl Peper, wurde im Jahr 2002 an die Spitze gewählt und lenkt seither mit Erfolg die Belange der »Gemütlichkeit«. Seither wurde modernisiert. Der beliebte Weihnachtball musste aus Gründen der Rentabilität leider eingestellt werden, neue Veranstaltungen wie Holskenbälle oder das beliebte Schnippelbohnenessen wurden etabliert.

»Gemütlichkeit« heißt aber immer noch »Gemütlichkeit« (nicht neudeutsch »Chillout-Verein«) und das soll auch die nächsten 100 Jahre so bleiben.

Jetzt wird erst mal am Samstag, 1. Juni, mit einer großen Anzahl geladener Gäste vereinsintern und ausgiebig gefeiert. Los geht es bereits um 15 im Haus Bohne mit einer Kaffeetafel und Musik. Im Anschluss werden einige Grußworte von den befreundeten Vereinen und Institutionen erwartet, worauf – Nomen est Omen – ein gemütlicher Abend mit Snacks und Getränken folgen wird.

Wie schon erwähnt, erwartet Ralph Peper zur konkreten Planung der Feier die verbindlichen Anmeldungen der geladenen Gäste. Sie sind noch bis Donnerstag, 23. Mai, möglich.

»Auch wenn sich einiges in den vergangenen 100 Jahren geändert hat, erfreut sich unser Verein nach wie vor großer Beliebtheit und ist mit seinen mehr als 150 Mitgliedern in Alter zwischen 18 und 94 Jahren ein starker Partner in der Espelkamper Dorfgemeinschaft«, sagt der Vorsitzende. »Und wir vom Vorstand werden alles Erforderliche dafür tun, damit das so auch in Zukunft bleibt!«