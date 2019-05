Von Heidrun Mühlke

Rahden(WB). Besser hätten die Bedingungen für den Start in die grün-weiße Saison im Rahdener Stadtgebiet kaum sein können. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen hat die Schützengilde ihr Jubiläumsschützenfest gefeiert und am Sonntag den Schützenkönig auf dem Adlerstand am Haus Bohne ermittelt.