Von Elke Bösch

Bei allem Verständnis für Nicht-Öffentlichkeit, wenn es in den kommunalpolitischen Gremien zum Beispiel um Grundstücksverträge, um Preise geht . . . Aber wenn ein Krankenhaus Thema ist – also die Gesundheit? Dann bitte versteht doch kein normaler Mensch, warum er nicht erfahren darf, was da über sein höchstes Gut entschieden wird. Da keimt doch gleich der Verdacht auf: »Wir sollen im Dunkeln bleiben, die hecken da was aus.«

Vertrauensbildend ist das nicht gerade. Überhaupt, die MKK sind doch kein privates Unternehmen, sondern ein öffentlich-rechtliches, eins, für das der Steuerzahler blecht. Und selbst wenn der Verwaltungsrat nicht gleich zum öffentlichen Meeting in die Aula des Gymnasiums einlädt, so sollten doch zumindest die Bürgermeister der Standortkommunen den Beratungen beiwohnen dürfen.

Nee, die werden nur im Anschluss informiert, wenn die Entscheidungen getroffen sind oder vielleicht – wenn nicht wahrscheinlich – das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.