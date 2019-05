Rahden-Stelle (WB/bös). Sein traditionelles Sommerfest feiert vom 24. bis zum 26. Mai der Schützenverein Stelle-Stellerloh. Die Farben Weiß und Grün dominieren in den Straßen und auf dem Festplatz am Ulmenhof. Es waren wieder alle Anwohner dazu aufgerufen, sich am Schmücken zu beteiligen.