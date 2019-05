So könnte der Verwaltungstrakt der Firma »GlasMetall« einmal aussehen. Das Bild zeigt eine mögliche Variante

Sie hat beim Kreis Minden-Lübbecke die ersten Bauanträge zur Errichtung von zwei Fertigungshallen mit Sozialtrakt für den Stahl-und Aluminiumbau eingereicht. Darüber wird die Verwaltung den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am kommenden Mittwoch, 29. Mai, ab 17 Uhr im Rathaus informieren.

Die Erschließung der Gewerbefläche soll laut Beschlussvorlage über die Verlängerung der Carl-Zeiss-Straße im Gewerbegebiet Süd erfolgen. »Nach den Planungen von ›GlasMetall‹ kann das nach dem Bebauungsplan in Nord-Süd-Richtung verlaufende Teilstück der öffentlichen Erschließungsstraße entfallen. Ebenso verschiebt sich die Lage des im Bebauungsplan im südlichen Bereich festgesetzten Regenrückhaltebeckens schwerpunktmäßig in den südöstlichen Bereich am Bruchdamm«, heißt es vom Bauamt. Der Bebauungsplan sei den Planungen anzupassen.