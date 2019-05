Von Elke Bösch

Zu den Befürwortern gehört auch die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann: » Als Ehemalige fände ich es sehr schön, wenn der Namen erhalten bliebe.« Sie habe sich mit diesem Namen gerne identifiziert. »Aber das ist meine persönliche Meinung.« Da auch die Straße nach dem Freiherrn benannt sei, wäre es schön, der Name würde im Schulzentrum weiter präsent sein. Aber das sei ihre persönliche Meinung. »Ich kann das Thema zwar in der CDU-Fraktion mal ansprechen, aber Entscheidungsträger bleiben die Schulkonferenzen.«

Stärkere Identifizierung

Der frühere Rektor der Realschule Hans-Joachim Straßburg hat sich intensiv mit dem Freiherrn vom Stein beschäftigt und hält ihn für einen würdevollen Namensgeber. Foto: Michael Nichau Der frühere Rektor der Realschule Hans-Joachim Straßburg hat sich intensiv mit dem Freiherrn vom Stein beschäftigt und hält ihn für einen würdevollen Namensgeber. Foto: Michael Nichau

Auch Bürgermeister Dr. Bert Honsel ist nicht abgeneigt, Schulen einen Namen zu geben. »Bildungseinrichtungen zu personifizieren, trägt zur Identitätssteigerung bei den Schülern bei.« Gegen den »Freiherr-vom-Stein« sei nichts einzuwenden. Auch einen Namen für das Gymnasium könne er sich vorstellen. Aber das müsse in den Schulen diskutiert werden.

»Wir haben das Thema noch gar nicht diskutiert«, sagt Margarete Kaiser. Die Leiterin der Sekundarschule findet es aber interessant, darüber nachzudenken. Zuständig sei die Schulkonferenz, vielleicht könne man mit dem Gymnasium über einen gemeinsamen Namen für das ganze Schulzentrum nachdenken. Dem Namen »Freiherr-vom-Stein« stünde sie nicht negativ gegenüber, wenngleich es andere gebe, die der Realität der Schüler näher wären.

1987 wird Büste enthüllt

Das sieht Hans-Joachim Straßburg anders. Er leitete die Realschule seit 1985 und war zuvor schon als Lehrer in der Einrichtung tätig. Zwar war der Pädagoge bei der Namensgebung noch nicht dabei, sehr wohl aber, als die Büste 1987 enthüllt wurde. »Ich hatte die Büste des Freiherrn, die der Künstler Friedrich Drake 1831 geschaffen hat, im Mindener Museum entdeckt. So entstand bei mir die Idee, einen Abguss davon herstellen zu lassen und ihn in unserer Schule aufzustellen«, erinnert sich Straßburg. »Das gestaltete sich aber nicht so einfach. Denn das Museum hatte Angst, das Original könnte beschädigt werden. Man willigte erst ein, als wir eine Versicherung abgeschlossen hatten.« In Rahden angekommen trat der örtliche Bildhauermeister Rainer Schmidt in Aktion. Er fertigte eine Kopie an, die 20 Jahre nach der Namensgebung im Foyer der Bildungseinrichtung aufgestellt wurde.

Würdiger Platz

Straßburg wünscht sich sehr, dass sie einmal Platz in einer Freiherr-vom-Sekundarschule findet: »Mir liegt die Traditionspflege am Herzen. Außerdem identifizieren sich Schüler eher mit ihrer Schule, wenn sie einen Namen trägt.« Zudem sorgt sich Straßburg um das Schicksal der Büste. »Wo kommt sie hin, wenn die Realschule ausläuft und die Sekundarschule keinen Namen erhält?«, fragt der Pädagoge. »Verschwindet sie in einer Asservatenkammer oder verstaubt sie im Bahnhof? Dem möchte der ehemalige Rektor vorbeugen: »Sie muss in Ehren gehalten werden und wenn nicht in der Schule, dann zumindest an einem respektablen Ort. Das Rathaus ist passend«, schlägt Straßburg vor. Für ihn steht allerdings fest, dass Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein ein würdevoller, vorbildlicher Namengeber ist und wäre.

Und deshalb hat er noch einmal in seinem Archiv gestöbert und die Rede vom ehemaligen Rahdener Bürgermeister Reinhold Spönemann herausgeholt. »Unser damaliges Stadtoberhaupt hat eine wunderbare, eindrucksvolle Rede bei der Enthüllungsfeier gehalten«, berichtet Straßburg, der diese Laudatio auf den »großen preußischer Staatsmann und Reformer« dieser Zeitung zur Verfügung stellte.

Reinhold Spönemanns Rede

Reinhold Spönemann machte 1987 deutlich, welchen Wert die Persönlichkeit des Freiherrn als Vorbild für die Erziehung zur demokratischen Mitverantwortung hat. Der Bürgermeister stellte damals auch den Bezug zu Rahden her, denn 1796 wurde vom Stein Präsident der Minden-Ravenbergischen Kammer in Minden, wo er dann auch wohnte. »Während seiner Amtszeit baute vom Stein die große Straße zwischen Minden und Osnabrück, die heutige B 65«, hob Spönemann eine der Leistungen des Freiherrn hervor. »Auch die Vogtei Rahden bereiste der Staatsdiener am 28. Oktober 1797 und blieb mehrere Tage. 1809 berief der König ihn zum Staatsminister.« Ihm sei das Gesetz zur Bauernbefreiung zu verdanken, informierte Spönemann.

»Wir sehen auf eine gewaltige historische Leistung. Was aber ist davon geblieben, was könnte Leitbild und Vorbild für die Jugend sein?«, fragte Spönemann. Und hatte auch Antworten parat: vom Stein will den Übergang vom Absolutismus zum Verfassungsstaat. Dem Freiherrn war die Erzeugung von Wohlstand nicht gleichgültig, aber gleichgültig im Vergleich zur Erzeugung guter, tüchtiger, freier Menschen. Er sah in jedem Einzelnen den Träger des Ganzen und wünschte ihn, gebildet durch verantwortliche Tätigkeit in einem übersehbaren Kreise, der allmählich sich erweiternd, am Ganzem teilnähme. Insofern war dieser Mann ein Pädagoge«, war Spönemann überzeugt.

»Der Freiherr machte den unmündig gehaltenen Untertanen zum Staatsbürger, der mehr tut als das Notwendige und Erzwingbare. Er wollte den Bürger, der nicht nur Freiheitsrechte forderte, sondern auch Freiheitspflichten, der politische Arbeit leistet und nicht nur politische Ansprüche stellt, der den Staat nicht einfach erträgt, sondern mitgestaltet.« Spönemanns Fazit: »Unter diesem Gesichtswinkel bleibt der Mann, dessen Namen unsere Schule nun trägt, Vorbild und Verpflichtung in der Gegenwart und in der Zukunft.« Nach dem bis jetzt Gesagten werde klar, warum sich diese Bildungseinrichtung Freiherr-vom-Stein Realschule nenne. Und diese Meinung des ehemaligen Bürgermeisters Reinhold Spönemann kann der ehemalige Schulleiter Hans-Joachim Straßburg nur unterschreiben.

Ein Kommentar von Elke Bösch

Namenlose Schulen? Schöner ist es mit. Und warum sollte die Sekundarschule nicht den Namen ihrer eigenen Vorgängerin übernehmen? Warum rückt die Bewahrung der Tradition immer stärker in den Hintergrund, gilt bei vielen als angestaubt? Man muss nicht an jedem alten Zopf festhalten, aber auch nicht jeden abschneiden. Und besonders für die Ideen, Ziele des Freiherrn vom Stein gilt doch wohl: Nie waren sie so aktuell wie heute. Denn wird nicht auch heute noch der mündige Bürger gefordert, der sich einmischt, der nicht nur zusieht und die anderen machen lässt? Immer wieder hört man auch heute: »Viele stellen Forderungen, aber kaum einer bringt sich ein, macht mit bei der Gestaltung der Gesellschaft.« Es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass es ein Anspruchsdenken gibt, aber die Übernahme von Pflichten oft rundweg abgelehnt wird. Ein Indiz dafür ist das Problem mit dem Ehrenamt, immer weniger übernehmen Verantwortung, zum Beispiel in Vereinen. Meckern, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, macht scheinbar deutlich mehr Spaß. Also verstaubt ist an diesem Freiherrn dann eigentlich nichts. Warum also keinen geben oder einen neuen Namen suchen, wenn man einen solchen wie den des Freiherrn schon hat, der pädagogisch wertvoll Menschen – und in diesem Fall sind es Schüler – zu mündigen Bürgern mit eigener selbstbewusster Meinung erziehen möchte?

Auch die Büste könnte dann in einer Bildungseinrichtung bleiben, da passt sie hin. Und es ist ja nicht nur die Tradition, die man bewahren möchte, sondern diejenigen, die darauf verweisen, dass mit Namen eine größere Identifikation wahrscheinlich ist, haben doch Recht. Auf welche Schule gehst du? Da hört man in Lübbecke, Espelkamp: »Ich gehe auf‘s Wittekind, auf’s Söderblom« Das hört sich schöner an als »Ich gehe auf die Sekundarschule oder das Gymnasium.« Vielleicht sollte der Freiherr von der Sekundarschule eine Chance erhalten. Und das Gymnasium? Da würde sich ein Ideenwettbewerb anbieten. Es gibt Persönlichkeiten, die als Namengeber dienen können und deren Vergangenheit lupenrein ist.