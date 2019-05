Von Anja Schubert

Rahden - Preußisch Ströhen (WB). »… Beten, Tun des Gerechten und warten auf Gottes Zeit« – Unter diesem Motto wurde am Sonntag in der Preußisch Ströher Immanuelkirche ein nicht alltäglicher Gottesdienst gefeiert. Die Predigt hielt Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands.

Es war ein ökumenischer Gottesdienst, der evangelische und katholische Gläubige verband. Und auch ein Benefiz-Gottesdienst, dessen Kollekte das Lions-Club-Projekt »Förderung von Schwimmkursen für Kinder« unterstützte. Die kirchliche Feier wurde außerdem von mehreren Service-Vereinen im Lübbecker Land getragen.

Der besondere Gast sprach in seiner Predigt in einem voll besetzten Kirchenschiff »Klartext«. Dies war auch das Motto der Gesprächsreihe der Service-Vereine.

Mit offener und authentischer Herzlichkeit und viel Humor eroberte Bedford-Strohm von Anfang an die Herzen der Besucher. Schon vor Beginn des Gottesdienstes wurde deutlich, was dem Landesbischof am Herzen liegt: Die Menschen selbst, und diese für die frohe Botschaft von Gottes Wort zu begeistern.

Vor dem Betreten des Preußisch Ströher Gotteshauses hatte der ranghöchste Repräsentant der Evangelischen Kirche Deutschlands zahlreiche Hände geschüttelt und posierte für Erinnerungsfotos. Er zeigte sich von der Ortschaft an der Landesgrenze, dem begrünten Friedhof und der zum Kirchenjubiläum vor zwei Jahren angepflanzten »Lutherrose« äußerst angetan.

Auch das Verhältnis zu den Kollegen im Pastorenamt – Gemeindepfarrer Roland Mettenbrink, Sigrid Mettenbrink, Superintendent Dr. Uwe Gryczan und Karl-Heinz Graute vom Katholischen Pastoralverbund – war von Anfang an von lockerer Herzlichkeit geprägt. Sie gestalteten den Gottesdienst mit.

Bonhoeffer-Zitat

»Beten, Tun des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit – dieser Gedanke, von Dietrich Bonhoeffer, niedergeschrieben im Mai 1944 im Gefängnis, umfasst alles, was unser Christsein ausmacht«, sagte Bedform-Strohm in seiner Predigt, für die er von den Gottesdienstbesuchern viel Lob erhielt. »Entscheidend ist, dass man diese drei Dinge nicht voneinander trennen kann. Man kann das Beten nie von Tun des Gerechten trennen. Man kann nicht an Gott glauben, ohne sich anrühren zu lassen vom Leid des nächsten. Gott lieben und den nächsten lieben sind die Bestandteile des Doppelgebotes der Liebe, die nie voneinander getrennt werden können. Gott liebt mich, und diese Liebe die ich spüre, fließt über zum Nächsten.«

»Zu wissen, dass diese Welt nicht den Bach runtergeht, sondern auf Gottes Reich zugeht, das ist was ganz Zentrales. Wir gehen nicht auf ein dunkles Loch zu, sondern auf eine neue Erde, auf einen neuen Himmel.«

Musikalisch umrahmt wurde die der Gottesdienst von einem Projektchor beider Konfessionen, die sich eigens für diesen Anlass unter Leitung von Leta Henderson zusammengefunden hatten, sowie vom örtlichen Posaunenchor unter Leitung von Michael Bollhorst.

Beim anschließenden Kirchenkaffee nahm sich Bedford-Strohm ausgiebig Zeit, um das Gespräch mit den Menschen zu suchen.

»Mit dem Bezug zu Bonhoeffer zeigt sich die Aktualität, die dieses Thema unverändert besitzt. Klartext ist das, was auch die Politik erreichen muss, um wieder bei den Menschen anzukommen. Wir brauchen kein allgemeines Geschwafel, sondern konkretes Handeln an der Basis, um zu überzeugen,«, zeigte sich auch Ortsvorsteherin und Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann beeindruckt: »Nach dieser erfrischenden Predigt fühle ich mich gut geerdet«, zog auch Bürgermeister Dr. Bert Honsel ein positives Fazit des Sonntagvormittags.

Reihe der Vereine

Initiiert worden war der zur »Klartext«-Reihe der Service-Clubs des Altkreises Lübbecke gehörende Gottesdienst von der Kirchengemeinde Preußisch Ströhen, dem Pastoralverbund Lübbecker Land der katholischen Kirchengemeinden in Kooperation mit dem Lions-Club Rahden-Espelkamp und anderen Service-Clubs des Altkreises (Lions-Club Lübbecke-Espelkamp, Rotary Club Lübbecke, Rotary Club Stemwede-Dümmer und Club Soroptimist International Lübbecker Land).

»Ich liebe es, in kleine Gemeinden zu gehen, zu sehen, wie sich Menschen engagieren und was daraus alles entstehen kann«,antwortete Bedform-Strohm im Gespräch auf die Frage, was jemanden von höchster Kirchenebene in ein kleines Dorf wie Preußisch Ströhen verschlägt.

Es gebe für die Verkündigung der frohen Botschaft kein Patentrezept, das allgemein greife. »Gleich ob auf dem Lande oder in der Stadt – man muss die Menschen in ihren Lebenswelten abholen, in dem man die Übermittlung der Liebe Gottes an das reale Leben anpasst. Und die sind immer wieder verschieden.« Es sei heutzutage schwieriger, die Menschen zum Glauben zu führen.

»Es gibt heute keine Konventionen mehr, die Glauben aufzwingen oder mit Repressalien drohen. Der Glaube beruht heute mehr denn je auf Freiwilligkeit«, sagte er.