Rahden/Tonnenheide (WB/fhe). Noch gleicht das Dachgeschoss des Tonnenheider Mühlenhauses einer Baustelle. Doch schon zum Ende des Jahres sollen Besucher hier digital in die Geschichte des Dorfes eintauchen können – und möglich macht dies die NRW-Stiftung mit einer Förderung von 25.000 Euro.

Für die Übergabe der Förderung waren nun Karl Peter Brendel vom Vorstand der Stiftung und der örtliche Regionalbotschafter Karl-Heinz Haseloh auf das Areal an der Hochzeitsmühle gekommen. Letzterer ist den meisten im Mühlenkreis besser bekannt als ehemaliger SPD-Landtagsabgeordneter.

Begrüßt vom Vorstand des Vereins für Heimatpflege in Tonnenheide erhielten die beiden Gäste einen Einblick in das geplante Vorhaben (Gesamtkosten etwa 70.000 Euro). In der Region gebe es viele Heimatstuben und Museen, leitete Wilfried Buschmann ein. »Für uns liegt im Unterschied dazu die Zukunft jedoch darin, das Ganze digital darzustellen«, fügte der Vorsitzende des Heimatvereins hinzu.

»Wir wollen Heimatkunde mit Moderne verbinden«

Was das konkret bedeutet, zeigte den Vertretern der Stiftung Rudolf Langer. An modernen Stellwänden hängen Bildschirme und eine überschaubare Tastatur. Mit ein, zwei Klicks auf die Knöpfe erscheinen dann Bilder von Konfirmationen oder alte Klassenfotos. »Das geht ganz einfach«, meinte Rudolf Langer.

Dem Verein gehe es dabei insbesondere auch um eine ansprechende Gestaltung für Kinder der örtlichen Schule sowie des Kindergartens. »Wir wollen Heimatkunde mit Moderne verbinden«, sagte der Vorsitzende weiter. Tonnenheides Ortsvorsteher Christian Krüger sprach derweil davon, »Kultur und Geschichte mal anders« darzustellen und dankte hierfür den Heimatfreunden und der NRW-Stiftung.

»65 Maßnahmen haben wir bisher in Minden-Lübbecke unterstützt«

Die Stiftung ist in der Region keine Unbekannte. »65 Maßnahmen haben wir bisher in Minden-Lübbecke unterstützt«, erklärte Karl Peter Brendel. Dazu zählen beispielsweise die Freilichtbühne in Nettelstedt, das Moorhus – oder auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. »Da sind wir für die Außenanlage zuständig«, sagte Karl Peter Brendel.

Finanziert werde die Stiftung zum Teil aus dem NRW-Landeshaushalt und dann noch aus dem Förderverein. »Antragsberechtigt sind nur Vereine«, erklärte Brendel. »Und wenn wir sehen, der Verein ist ordentlich und zuverlässig und das Projekt nachhaltig, unterstützen wir gern«, meinte er. »Sechs Millionen gehen so jedes Jahr an Projekte«, fügte Karl-Heinz Haseloh hinzu.