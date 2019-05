Gerda und Heinrich Steinkamp blicken auf 60 Jahre Ehe zurück. Am Mittwoch hat das Jubelpaar im Goldenen Hecht gefeiert.

Kennengelernt hatte sich das heutige Jubelpaar auf einer Familienfeier auf dem Nachbarhof Wehebrink, wo Gerda mit 17 Jahren als Hausmädchen arbeitete. »Da hat es mit meinem Mann Heinrich, er war damals 22 Jahre alt, gefunkt. Auf weiteren Tanzveranstaltungen, etwa beim Schützenfest, haben wir uns dann näher kennengelernt«, erzählt Gerda Steinkamp.

Von Hof zu Hof

Beide Ehepartner stammten aus den elterlichen Landwirtschaften, Gerda, geborene Riesmeier, vom Hof Varl 77 (heute Vor den Wiesen 17), und Heinrich von der Stätte Varl 97, heute Oppenweher Straße 17, wo beide heute noch leben. Beide besuchten die Landwirtschaftliche Berufsschule und arbeiteten nach der Hochzeit im Jahr 1959 als Vollerwerbs-Landwirte auf dem Hof an der Oppenweher Straße. »Wir hatten Rinder, Schweine, Kühe und Pferde, Hühner und alles was dazugehört«, erinnert sich Gerda Steinkamp (82).

Später gaben sie den Vollerwerb auf. Heinrich Steinkamp, heute 86 Jahre alt, arbeitete zunächst im Landhandel in Wagenfeld, später 23 Jahre lang als Stückgutfahrer bei der Firma Detering in Rahden.

Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Tochter Heike kam im Alter von 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Sohn Gerd (56) lebt mit Schwiegertochter Heike in Nordel. Er führt den Hof nebenberuflich weiter, kümmert sich gemeinsam mit den erwachsenen Enkelkindern (24 und 26 Jahre) um die beiden Senioren, die auf dem Hof die Stellung halten.

Hühner, Gänse, Hund und Katze

Heute haben Steinkamps noch Hühner, Gänse, Hund und Katze. Und natürlich muss der Garten mit den vielen Blumen in Schuss gehalten werden. Das ist eines der Hobbies von Gerda Steinkamp, die viele Menschen von ihrer ehrenamtlichen Arbeit auf dem Museumshof Rahden kennen. Dort zeigt sie einmal im Jahr (zum Schlachtefest) mit historischem Gerät die Arbeit der Trichinenbeschau bei der Hausschlachtung. An weiteren Terminen präsentiert sie handgeschnitzte Küchen-Utensilien, wie sie vor einigen Jahren noch in Wintermonaten von den Landwirten hergestellt wurden. »Dabei unterstützen mich meine Enkel«, sagt Steinkamp mit viel Lob für den Nachwuchs.

Ehemann Heinrich ist seit einiger Zeit gesundheitlich eingeschränkt. Er gehörte viele Jahre dem Schützenverein, dem Sozialverband und dem Heimatverein an. »30 Jahre war ich im Spielmannszug als Flötist aktiv«, berichtet er. »Es war ein Leben nur in der Landwirtschaft«, sagt Gerda Steinkamp. Einmal sei das Ehepaar für zwei Wochen nach Österreich in den Urlaub gefahren. »Sonst waren das immer nur mal Tagesfahrten.«

»Gesundheit. Und dass wir uns gegenseitig helfen können«

Gibt es ein Rezept für eine lange und glückliche Ehe? »Man muss gemeinsam in eine Richtung blicken und füreinander da sein«, meint Gerda Steinkamp.Am Mittwoch fanden sich die Gratulanten ein. Gefeiert wurde in der Gaststätte »Zum Goldenen Hecht«. Dort wurde auch von Pastorin Gisela Kortenbruck der Gedenkgottesdienst gehalten. Der größte Wunsch der beiden Jubilare für die Zukunft: »Gesundheit. Und dass wir uns gegenseitig helfen können.«