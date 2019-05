Von Michael Nichau

Zu Erinnerung: Im Sommer 2018 sorgte eine Dürreperiode dafür, dass Ernteerträge ausfielen, das kein Futter für die Tiere mehr zur Verfügung stand. »Es sollte schnelle und unbürokratische Hilfe geben, hieß es damals«, sagt Laag-Gerth heute mit bitterem Beigeschmack.

»Wenn so etwas wie diese Dürre noch einmal auftritt sehe ich aber schwarz«

Die Familie, die auf dem Hof der Eltern Wilfried und Marlene Laag, Örlingerhausen 7 in Kleinendorf lebt, ist groß. Neben der Pächterin kümmern sich auch Sohn Daniel Schreiner-Gerth und Schwiegertochter Tina Schreiner darum, dass es mit der Landwirtschaft klappt oder klappen sollte. »Wenn so etwas wie diese Dürre noch einmal auftritt sehe ich aber schwarz«, sagt Rosi Laag-Gerth zur Zukunft des Hofes.

40 Milchkühe und Kälberaufzucht betreibt die Familie, nur etwa zwei Kilometer von Rahdener Stadtzentrum entfernt. »Wir sind nur ein kleiner Betrieb mit 20 Hektar Fläche. Überwiegend ist das Weideland. Es wir etwas Getreide und Mais angebaut«, sagt die Pächterin.

Um die wegen des Sandbodens im Norden Rahdens doch schon immer geringen Erträge gingen im vergangenen Jahr ganz in den Keller. »Auf dem Weideland war nach dem ersten Mähen Schluss. Nur noch Wüste. Es gab kein Heu für die Tiere. Also mussten wir zukaufen.«

»Die Kosten für das Futter waren auf das Doppelte gestiegen«

Doch das war angesichts der Dürre, die ganz Deutschland getroffen hatte, leichter gesagt als getan. »Teilweise wurde für einen Rundballen Silage-Heu bis zu 150 Euro verlangt. Wir konnten dann Rundballen für 40 Euro kaufen – einen Ballen am Tag...«

Seit Oktober habe auf dem Hof Futter für die Rinder zugekauft werden müssen. Für die Kühe hat der Vorrat noch bis Dezember gereicht. »Die Kosten für das Futter waren auf das Doppelte gestiegen«, berichtet Rosi Laag-Gerth. »Das mussten wir die letzten Kröten zusammenkratzen.« Mais sei gar nicht zu bekommen gewesen. Stroh habe man in Quaderballen aus Polen erhalten.

»Wir mussten alles angeben«

Dann kam die – vermeintliche Erleichterung: Im Oktober/November mussten die Anträge auf Dürre-Entschädigung abgegeben werden – innerhalb eines Zeitraums von zwei bis drei Wochen. »Und das war schon ein Packen Formulare. Wir mussten alles angeben, die Herkunft des Futters, die Ballen nachwiegen und deren Maße angeben, praktisch alles dokumentieren.«

Das hat die Familie auch hinbekommen. »14 Mal bin ich nach Lübbecke zur Landwirtschaftskammer gefahren, habe mir dort helfen lassen müssen. Und ich bin auch allen dort sehr dankbar, die sich um uns sehr gut gekümmert haben«, sagt Laag-Gerth. Doch dokumentiere die Zahl von nur 17 gestellten Anträgen im gesamten Kreis, dass viele Landwirte wegen der Bürokratie ihre Forderungen aufgegeben hätten.

»Wir haben überschlägig vielleicht 40 Prozent erhalten«

»Da kamen zu den ersten 15 bis 20 Seiten, die viele Landwirte gleich weggeworfen haben, immer neue Formulare und Verordnungen hinzu. Unbürokratisch und schnell – wie angekündigt – war das alles nicht. Allein kann man das gar nicht ausfüllen...«

Und so entschloss sich die Familie, das eigene Schicksal und dem Umgang mit betroffenen Landwirten einmal öffentlich zu machen und wandte sich an diese Zeitung, zumal der letzte Geldbetrag erst in der vergangenen Woche – gut ein halbes Jahr nach Erstantrag – gezahlt worden sei.

Entschädigung meine dann auch nicht die Übernahme von 100 Prozent der entstandenen Kosten: »Wir haben überschlägig vielleicht 40 Prozent erhalten. In der Rechnung werden die Kosten für die ausgefallenen Mähaktionen, Maschinenverschleiß und Treibstoff herausgerechnet. Von dem, was übrig blieb, wurde nochmals die Hälfte abgezogen. Viele Menschen in der Stadt meinen, dass wir Landwirte zuviel Hilfe bekämen. Diese Geschichte zeigt, dass es nicht so ist.«