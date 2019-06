Rahden (WB). Die BUND-Ausstellung Meeresschutz macht Station in Rahden. Das Gymnasium ist von 12. bis 14. Juni die erste Ausstellungsstation im Kreis. Das Gymnasium der Stadt Rahden in der Freiherr-vom-Stein-Straße 5 hat sich gerne bereit erklärt, die Ausstellung in der Zeit von Mittwoch 12. bis Freitag 14. Juni zu präsentieren.