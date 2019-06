Nach Angaben der Geschäftsführung der Magro Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG sei das Modell der zwei Euro-Fuchs-Filialen in Lemförde und Rahden als weitere Vermarktungsmöglichkeit für Magro heute wirtschaftlich nicht mehr realisierbar.

»Die heutigen Sonderpostenläden werden von großen oftmals international tätigen Konzernen beherrscht, wobei der ursprüngliche Lösungsgedanke der Vermarktung von Überhängen bei diesen Geschäftsmodellen nur noch eine rudimentäre Rolle spielt. Diese typische Zweitvermarktung gelangt heute über andere Vertriebsschienen in den Markt«, heißt es in der Mitteilung.

Das Einkaufsvolumen und die daraus resultierenden Möglichkeiten dieser großen Ketten seien ungleich vielfältiger und letztlich kostengünstiger, so dass sich die Preiskalkulation bei zwei betriebenen Filialen ungleich schwieriger gestalte und letztlich nicht auskömmlich sei.

»Man hat sich deshalb entschlossen, sich von diesem Filialtyp gänzlich zu trennen«, schreibt die Magro KG.

»Das Personal in Rahden wird fast vollständig einen neuen Arbeitsplatz in den Magro/M-Line Filialen erhalten«, sichert Joachim Droste-Lohmeyer, Referent der Geschäftsführung, zu. Vor der Schließung werde in den kommenden Wochen in Rahden ein Totalräumungsverkauf mit Rabatten durchgeführt. Es werde danach zu einem vorübergehenden Leerstand kommen. »Verhandlungen über eine Nachnutzung laufen«, sagte Droste-Lohmeyer.