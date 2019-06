Rahden (ni). Abschied von ihrer Freiherr-vom-Stein-Realschule wollen frühere Schüler und Lehrer feiern. In diesem Sommer wird nämlich der letzte Jahrgang am 28. Juni die Bildungseinrichtung verlassen. Anlässlich der Rahdener Sommertage soll sich am kommenden Samstag, 15. Juni, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, das Gebäude und der Schulhof mit vielen Ehemaligen füllen.