Von Elke Bösch

Rahden (WB). Die Investoren lassen daran keinen Zweifel: Sie werden die beiden Häuser an der Langen Straße in Rahden nicht mehr sanieren . (wir berichteten). Als Grund führte die BHL GbR an, dass mit dem Denkmalschutz kein Kompromiss möglich sei.

Das Amt beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bestehe auf den Erhalt der Häuser, in denen ehemals »Max und Moritz« und zurzeit noch eine Reinigung untergebracht seien. Einen Abriss lehne die Behörde ab. »Stimmt so nicht ganz«, sagte am Freitag der LWL-Pressesprecher Markus Fischer dieser Zeitung. Das Haus mit der Reinigung habe man als erhaltungswert eingestuft, bei dem ehemaligen Second-Hand-Shop »Max und Moritz« sei aber eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. »Da das Gebäude mit Faserplatten verkleidet ist, konnten unsere Fachleute die Substanz noch nicht untersuchen.« Aber grundsätzlich sei der Erhalt denkmalgeschützter Bausubstanz erklärtes Ziel der Denkmalpflege und »wir suchen mit den Eigentümern Lösungen für eine moderne Nutzung«, betonte Fischer.

Bürgermeister Bert Honsel will die Sanierung mit dem Ausstieg der Investoren nicht ad acta legen. »Die Stadt sucht jetzt neue Interessenten«, kündigte er an.

Sagen Sie Ihre Meinung

Auch die Rückseite bietet keinen schönen Anblick. Foto: Elke Bösch Auch die Rückseite bietet keinen schönen Anblick. Foto: Elke Bösch

Liebe Leserinnen und Leser, immer wieder wird beklagt, dass der Bürger nicht gehört, nicht ernst genommen wird. Jetzt haben Sie Gelegenheit, Ihre Meinung zu sagen. Denkmalschutz und der Erhalt alter Bausubstanz wird immer wieder kontrovers diskutiert. Uns interessiert, wie Sie die Thematik beurteilen – und zwar im Hinblick auf die Gebäude Lange Straße Nummer 4 und 6. Was denken Sie über das Schicksal der beiden Gebäude. Sollten sie erhalten bleiben und saniert werden, wie es ja bei den Altstadtstuben hervorragend gelungen ist, oder muss notfalls auch der Abriss erfolgen, wenn keine Investoren bereit sind, die hohen Kosten zu tragen, eine wirtschaftliche Nutzung auch nach der Modernisierung nicht möglich ist und den Gebäuden der langsame Verfall droht? Wir möchte Sie bitten, Ihre Meinung kundzutun. Das können Sie, indem sie uns schreiben: RAHDENER ZEITUNG, Steinstraße 6 bis 8, 32369 Rahden, oder eine ­E-Mail senden an rahden@westfalen-blatt.de, oder anrufen, Telefon 05771/608818, oder gern auch in der Redaktion vorbeischauen.

Ein Kommentar von Elke Bösch

Was ist an den Gebäuden Lange Straße Nummer 4 und 6 eigentlich erhaltenswert? Beim ehemaligen Second-Hand-Shop »Max und Moritz« denkt man doch schon an Einsturzgefahr. Natürlich darf nicht alles gleich der Abrissbirne zum Opfer fallen, aber die Kosten der Sanierung müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum Kostenaufwand für die Investoren stehen. Sie allein tragen das Risiko. Und auch die Nutzung nach der Wiederherstellung muss sich wirtschaftlich rechnen. Im Fall »Kirchring« ist der Rückzug besonders bedauerlich, weil es ja schon mit einem Rahdener Geschäftsmann einen sehr ernsthaften Interessenten für eine neue Nutzung gab. Deshalb ist es der Stadt nur zu wünschen, dass sich ein anderer Investor findet, der das Projekt realisiert. Wenn nicht? – Ja dann gibt es wohl leider nur Verlierer. Die Stadt behält zwei wirklich nicht so nett anzuschauende Gebäude, die natürlich bald beide leer stehen. Denn die Reinigung zieht aus und wer zieht dort danach ein? Rein rhetorisch diese Frage . . . Und ob sich der Denkmalschutz über zwei zwar erhaltene, aber verfallende Häuser freut? Zudem: Eigentlich kann man angesichts der Situation in den Innenstädten mit immer mehr Geschäften, die schließen, nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn Investoren solche großen Steine in den Weg gelegt werden. Aber das ist die Meinung der Verfasserin (siehe auch Bericht).