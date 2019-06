Rahden (WB/weh). Die ereignisreichen »Rahdener Sommertage« werden an diesem Sonntag, 16. Juni, in der Innenstadt fortgesetzt. Sie sind verbunden mit der 140-Jahr-Feier der RAHDENER ZEITUNG .

140 Jahre Rahdener Zeitung Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

Redaktion und Vertrieb präsentieren sich seit Samstag, 15. Juni, in der Rahdener Innenstadt sowie im Gewerbezelt auf dem Grotemeier-Parkplatz mit eigenen Ständen. Das Team freute sich, dass auch Rahdens Bürgermeister Dr. Bert Honsel und die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann persönlich gratulierten.

In der Innenstadt finden die Besucher auch heute, Sonntag, 16. Juni, viel Musik, Buden sowie eine Gewerbeschau vor, in der sich Betriebe der heimischen Wirtschaft präsentieren.

Ein Wermutstropfen war am Samstag, 15. Juni, der Abschied von der Freiherr-vom-Stein-Realschule . Sie wird durch die Sekundarschule ersetzt. Hunderte von ehemaligen Schülern trafen sich auf dem Realschulgelände und im Gebäude, um noch einmal in Erinnerungen an ihre Schulzeit zu schwelgen. Auch frühere Lehrer waren gekommen.