Preußisch Ströhen (WB). Grün und Weiß werden die beherrschenden Farben am kommenden Wochenende in Preußisch Ströhen sein. Dort feiern die Schützen vom 21. bis 23. Juni ihr großes Sommerfest und laden die Bevölkerung dazu ein.

Der Verein sowie Festwirt Kölling haben ein unterhaltsames Programm für Besucher jeden Alters auf die Beine gestellt.

Freitag

Am Freitag beginnt um 15 Uhr das Kinderschützenfest auf dem Festplatz mit verschiedenen Spielen sowie Ermittlung eines neuen Kinderkönigspaares. Es wird auch wieder eine Hüpfburg für Freitag und Sonntag besorgt. In der Reithalle trifft man sich gleichzeitig zur Kaffeetafel. Auch die Alte Garde nimmt daran teil und kommt um 15 Uhr zusammen. Für musikalische Unterhaltung sorgt Helmut Langhorst.

Um 18 Uhr treten die Schützen mit den örtlichen Vereinen (Feuerwehr, Sportverein, Reiterverein und Kameradschaft ehemaliger Soldaten) sowie den Mädchen und Jungen vom Kinderschützenfest am Seniorenheim Gärtner an. Die Kinder werden zuvor vom Spielmannszug vom Festplatz abgeholt. Beginn dafür ist 17.30 Uhr. Anschließend erfolgt der Marsch zum Festplatz. Die Route führt über Preußisch Ströher Allee, Siedlung »Am Speukebusch«, Alte Kirchstraße und An der Aue zum Festplatz. Für 19 Uhr ist die Proklamation des neuen Kinderkönigspaares in der Reithalle vorgesehen und ab 20 Uhr steht der Empfang der Gastvereine Kleinendorf, Tielge und der Jungschützen aus Varlheide auf dem Programm.

Samstag

Am Samstag erfolgt das Antreten der Jungschützen und des Spielmannzuges um 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus zum Abholen des Jungschützenkönigspaares Maik Cording und Shari Reinberger. Um 15 Uhr kommt der ganze Verein zusammen. Auch der Weher Spielmannszug schließt sich an. Treffpunkt ist im Klostergarten (Höhe Sackgasse Klostergarten 21). Dort beginnt der gemeinsame Marsch zum Königshaus von Andreas und Marion Gardemann, Klostergarten 21.

Der Wagen der Alten Garde startet um 14 Uhr auf dem Festplatz und fährt anschließend als Sammeltransport die Stationen Kölling, Buschendorf, Speukenkieker und Ernstbur an. Für musikalische Unterhaltung am Königshaus sorgen die Spielmannszüge Preußisch Ströhen und Wehe.

Der Rückmarsch vom Königshaus erfolgt um 17 Uhr mit den beiden Spielmannszügen über folgende Straßen: Klostergarten, Alte Kirchstraße und An der Aue zum Festplatz an der Reithalle. Etwa um 19 Uhr trifft der Zug dort ein. Dort sind dann Ehrungen und Beförderungen geplant. Um 20 Uhr empfangen die Schützen die Gastvereine Wagenfeld-Haßlingen, Wehe sowie die Jungschützen Sielhorst.

Sonntag

Am Sonntag steht um 13 Uhr der Kirchgang an. Um 13.45 Uhr ist Antreten am Gasthaus Buschendorf. Der Marsch zum Festplatz schließt sich an. Dort beginnt das Königsschießen. Alt- und Jungschützen schießen dabei gleichzeitig. Ab 14 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit der Kapelle »De Langenberger Muzikante« aus Holland. Anschließend erfolgt die Proklamation der neuen Könige auf dem Festplatz. Danach, etwa zwischen 17 und 18 Uhr, steht der Einmarsch in die Reithalle mit nachfolgendem Festball auf dem Programm. Folgende Kapellen wurden vom Festwirt Kölling verpflichtet: Freitag: »Vertigo«, Samstag: »Streetlight« und am Sonntag: »On The Rox«.