Vorführungen

Im Mittelpunkt der Vorbereitungen steht die Vorbereitung der Performance. Denn »tux_OnStage« präsentiert, wie ein modernes Haus in der Zukunft ausgestattet sein könnte. Dazu haben sie drei Roboter gebaut, die untereinander drahtlos vernetzt sind: einen elektronischen Butler, einen Regal-Saugroboter und einen Roboter, der gegen einen Menschen Jenga spielen kann.

Die Besonderheit der Vorführung liegt darin, dass die Schülerinnen die Roboter mit selbst entworfenen 3D-Druckteilen und anderen Materialien konstruiert und diverse Elektronikkomponenten zusammengelötet haben. Anschließend wurden die Roboter dann noch von ihnen programmiert. Der Butler kann anhand einer Farbkarte ein Buch überreichen. Der Jenga-Roboter erkennt mit seiner Kamera die Spielsteine, überprüft mit einem Sensor, ob ein Stein leicht geschoben werden kann, greift Spielsteine und legt sie wieder ab.

Blog auf Homepage

Auf der Homepage des Gymnasiums (www.gymnasium-rahden.de) wird demnächst ein Link zu dem Blog veröffentlicht, in dem aus Sydney berichtet wird.

Der RoboCup verfolgt mit seinen nationalen und internationalen Wettbewerben das Ziel, dass 2050 eine Mannschaft aus Robotern gegen ein menschliches Team ein Fußballspiel gewinnt. Zu den Weltmeisterschaften treten Teams von Schulen und der Wissenschaft in unterschiedlichen Disziplinen an.

Weitere Wettbewerbe

Neben der Weltmeisterschaft des RoboCup in Sydney haben sich Schüler mit folgenden Teams qualifiziert: Team »tux_03« für die Europameisterschaften in Hannover vom 21. bis 23. Juni (Nicolas Guennoc und Dustin Haarmeyer) und Team »tux_02« für das WRO-Deutschlandfinale in Schwäbisch Gmünd am 25. und 26. Juni (Meret Wilczek und Aura Kampf).

Seit etwa einem Jahr unterstützt Hans-Jürgen Kolbus, ehemaliger Mitarbeiter von Harting, der nun im Ruhestand ist, die Robotik-AG bei der Umsetzung der Elektronik. Zum Team »tux_OnStage« gehören: Josephine Thais Engel, Nele Meyer, Amina Shabbir, Julia Schilowski, Victoria Kozany, Lea Tinnemeier und Kariem Hermsmeier.