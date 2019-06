Ein Blitz ist in einem Dachstuhl einen Rahdener Wohnhauses eingeschlagen. Die Feuerwehr musste den Dachstuhlbrand löschen. Foto: Louis Ruthe

Rahden (WB/lmr). Ein kurzes Unwetter hat am Mittwochnachmittag die Rahdener Löschgruppen zu stundenlangen Einsätzen gezwungen. In Tonnenheide schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein, sodass es zu einem Dachstuhlbrand kam. Etwa 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz