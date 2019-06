Von Anja Schubert

Rahden(WB). Das Sommerkonzert der Bläserensembles ist am Rahdener Gymnasium eine lieb gewordene Tradition zum Schuljahresende. Doch was die Zuhörer am Mittwochabend erlebten, stellte alles in den Schatten.

Mehr als 110 junge Musiker und ehemalige Bandmitglieder brannten ein grandioses Klangfeuerwerk ab, das mit einem normalen Schulkonzert nicht mehr viel zu tun hatte. Es war das schönste Geschenk, dass die Instrumentalisten ihrem Bandleader Uwe Kolbus, der zum Schuljahresende die Schule nach 18 Jahren verlässt, zum Abschied machen konnten, indem sie zeigten, wohin auch sie seine Liebe zur Musik geführt hat.

Ein großes Erbe

Für Iris Beneker, Anika Thiel, Esther Krieger, Hannah Jürgens, Erik Mucks und Julia Dyck war es wie für Uwe Kolbus (rechts) der letzte Konzertauftritt in der Rahdener Schulband Gyros. Für Iris Beneker, Anika Thiel, Esther Krieger, Hannah Jürgens, Erik Mucks und Julia Dyck war es wie für Uwe Kolbus (rechts) der letzte Konzertauftritt in der Rahdener Schulband Gyros.

Gut zwei Stunden lang stand der beliebte Musiklehrer ein letztes Mal mit dem Taktstock am Pult. Nicht erst mit den finalen Schlussakkorden wurde deutlich, dass sein Wirken mit dem unter seinen Fittichen aufgebauten Bläserklassenprojekt, den daraus entstandenen Bands, Workshops, Konzerten und vielen weiteren Auftritten noch lange Spuren hinterlassen wird. Die Messlatte für seine Nachfolger liegt hoch und es wird nicht leicht sein wird, ein solch großes Erbe zu übernehmen. Auch wenn vor aller Euphorie und Begeisterung der Hinweis auf die »Erben« glatt vergessen wurde: Es geht weiter. Verträge werden kommende Woche mit zwei externen Instrumentalpädagogen unterzeichnet.

Spielfreude

Gegen Lampenfieber hilft nur Anfangen. Das bewiesen die Musiker der Klassenband sechs, die den Auftakt machten. Die 18 Mädchen und Jungen, zeigten große Spielfreude und Fingerspitzengefühl für Rhythmus und Sound. Noch souveräner bot die 44-köpfige Nachwuchsband mit einem breit gefächerten Repertoire von Originalkompositionen bis hin zu Arrangements aus Rock, Pop und Film, wo ab dem zweiten Halbjahr der sechsten Klasse die Reise hingehen kann.

Auch in der Pause mussten die Gäste die Musik nicht missen. Im Foyer zeigte das Saxophon-Quartett mit Famke und Daniela Tielbürger, Erik Mucks und Mortimer Greenborough als Ensembleleiter eine andere Seite der Musik – nämlich den Auftritt als Kleinformation, in der sich jedes Ins­trument in seiner Eigenart klanglich voll entfaltet.

Gründungsschulleiterin Ingrid von Mitzlaff ließ es sich nicht nehmen, Uwe Kolbus für Wirken zu danken. Gründungsschulleiterin Ingrid von Mitzlaff ließ es sich nicht nehmen, Uwe Kolbus für Wirken zu danken.

Nach der Pause formierte sich, in stimmungsvolles Licht getaucht und mit Filmplakaten auf der Leinwand im Hintergrund, die 33-köpfige Concert-Band Gyros der Jahrgangsstufen neun bis zwölf sowie 21 Ehemalige, die den Abschied von Uwe Kolbus ebenfalls musikalisch säumen wollten. »Klangperfektion in Vollendung, Gänsehaut garantiert«, dieses Prädikat konnte man dem Ensemble verleihen. Brillante Klänge, überzeugende Darbietungen, Auszüge aus »Fluch der Karibik«, »Polar Express«, »Shrek«, »Skyfall« und weiteren bekannten Filmmusiken, die Erinnerungen an Sommerkonzerte und Workshops weckten.

After-Show-Party

Nicht zuletzt Uwe Kolbus gesanglicher Auftritt und sein Klaviersolo sowie die Zugaben nach einer Reihe an Dankes- und Abschiedsworten für den beliebten Musiklehrer und sechs mit dem Abitur aus Gyros ausscheidende Abiturienten, machten den von Jascha Achterberg moderierten musikalischen Abend zu einem Konzerterlebnis der Extraklasse, dem eine heitere After-Show-Party bei Gyros-Pita folgte. Zudem kam der Spendenerlös des Abends, der Eintritt war frei, dem Kambodscha-Projekt der Schule zu Gute.

Über Jahre aufgebaut

Wertschätzende Dankesworte gab es für Uwe Kolbus von seinen Kollegen, von Schulleiter Matthias Haverkamp, den Vertretern der Fachschaft Musik sowie auch von Ingrid von Mitzlaff, Schulleiterin im Ruhestand, die es sich nicht nehmen ließ, die Qualität seines Wirkens herauszustellen, und Uwe Kolbus persönlich für sein Engagement und investiertes Herzblut zu danken: »Das, was wir heute erlebt haben, haben Sie über all die Jahre aufgebaut.«

Auch die Bands hatten besondere Präsente vorbereitet und dankten ihrem Bandleader dafür, dass er ihnen die Liebe zu Musik und Instrument nahe gebracht und ihnen damit viel Spaß als eine besondere Erfahrung im Schulleben beschert habe.

Gründung in 2001

Seit 2001, dem Gründungsjahr des Bläserklassenprojekts, war Kolbus zunächst über den Musikschulverband, seit 2006 als Musiklehrer tätig. Zudem leitete der gebürtige Tonnenheider den Rahdener Posaunenchor. Aus den Projektklassen heraus haben sich unter seiner Federführung die Workshops in der Jugendherberge Porta Westfalica, Konzerte wie die Bläsermatinee, das Sommerkonzert sowie Auftritte bei Mühlentagen und Stadtfesten entwickelt. »Wir hatten eine Zeit, da haben wir mangels Begeisterung der Schüler vom Bigbandsound zum symphonen Konzertcharakter mit Filmmusiken und ähnlichem gewechselt. Das entsprach mehr dem Wunsch der Jugendlichen und hat sich positiv auf die Mitgliederzahlen unserer Bands ausgewirkt«, blickte Kolbus zurück.

Vollblutmusiker

Wie viel Spaß den jungen Musikern die Instrumentalarbeit mit dem 49-jährigen Vollblutmusiker macht, wenn die Chemie stimmt, wurde bereits vor einigen Monaten deutlich, als einige Schüler die Bekanntgabe von Kolbus Wechsel an das Mindener Bessel-Gymnasium mit Tränen in den Augen kommentierten. Auch die große Anzahl an Ehemaligen, unterstrich einmal mehr die Wertschätzung, die Kolbus im Kreise der jungen Musiker erfährt.

Lob von Uwe Kolbus

»Die Schüler sind mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen, da ist der Weg, den ich jetzt gehe, kein leichter«, sagte Uwe Kolbus. Die Mädchen und Jungen wüssten das musikalische Angebot, das ihnen an der Bildungseinrichtung präsentiert würde, zu schätzen. »Das ist über die Jahre immer mehr geworden und bei dem, was von den Jugendlichen zurückkommt, arbeitet man gern über das normale Maß hinaus«, sprach Kolbus den Musikern ein großes Lob aus. »Ich hoffe, dass man auch weiterhin darauf setzt, die Kinder in ihrer Begeisterung abzuholen.«

Er selbst hätte vor Freude als Heranwachsender Luftsprünge gemacht, wenn es damals schon ein solches Angebot gegeben hätte. Der scheidende Musiklehrer unterstrich jedoch auch, dass ein solches Niveau niemals der Verdienst eines einzelnen sei und schloss in seinen Dank die Kollegen ein, die in Kleingruppen wertvolle Präzisionsarbeit leisteten.