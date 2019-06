Von Florian Hemann

Rahden (WB). Im bürgerlichen Leben genießt Axel Palsbröker (67) aus Lübbecke sein Dasein als Rentner. Doch wenn sich der frühere Elektroinstallateur seine Lederschürze umwirft und die Pillenmütze aufsetzt, wird aus ihm der Riemenschneider »Hartmann zur Babilonie« – so zuletzt geschehen beim Mittelalterlichen Treiben auf dem Museumshof Rahden.

Zwei Tage lang war das Freiluftmuseum wieder geprägt von Rittern, Krämern und Handwerkern. Viele Besucher zog es auch zu Palsbrökers Stand und sie schauten interessiert über seine Schulter, wie er das Leder bearbeitet. Neben seinen Gürteln hatte Axel Palsbröker vor allem aber auch allerhand Informationen parat: »Der Gürtel war damals ein Prestigeobjekt. Je länger er war, desto reicher war der Besitzer«, erzählte er seinem Kunden Andreas Plass aus Oerlinghausen bei der Anprobe.

Handwerk angesehen

Viele Besucher haben Axel Palsbröker gerne dabei zugesehen, wie er konzentriert das Leder bearbeitet. Foto: Florian Hemann

Woher er das alles weiß? »Das ist der Anspruch, den ich an mich selbst habe«, erklärte der Lübbecker sein Wissen in dem Bereich. »Das Handwerk war damals sehr angesehen und seiner Zeit weit voraus«, urteilt Palsbröker. Fest macht er das unter anderem auch an den Zünften. »Die haben damals schon dafür gesorgt, dass ein Gürtel überall die gleiche Qualität hat – von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen. Und wenn ein Handwerker verstarb, war seine Ehefrau über die Zunft abgesichert.

Die waren damals schon ganz schön weit.« Auch Meik Blase aus Isenstedt schaute Axel Palsbröker gerne bei der Arbeit zu und freute sich, seinen Bekannten hier in Rahden mal wieder zu sehen. »Man kennt sich in mittelalter Kreisen untereinander«, meinte der Isenstedter.

Entschleunigen

Gemütliche Runde: Viele Gruppen von Mittelalter-Freunden haben sich auf dem Areal des Museumshofes Zelte aufgebaut. Das gilt auch für die »Recken zur Porta«. Foto: Florian Hemann

Viele der Besucher des Mittelalterlichen Treibens sind regelmäßig auf solchen Veranstaltungen. Manchen geht es darum, auf diese Weise mal zu entschleunigen und das Handy an die Seite zu legen. Oder aber man sieht es wie Florian Schütt: »Wenn wir uns verkleiden, sind wir alle gleich, egal ob man nun Anwalt oder Elektrohelfer ist.« Dafür nimmt er dann auch gerne die lange Anreise in Kauf. Denn er gehört zum »Gesindel der Falkenburg« aus Hamburg. »Letztes Jahr waren wir zum ersten Mal da«, erklärte Schütt. »Es ist hier so schön, da lohnt sich der lange Weg.«

Tolle Kulisse

Vor historischer Kulisse stehen Christin Manske (von links), Joeran Siebeking, Tristan-Samuel Blase, Meik Blase und Merle Blase. Foto: Florian Hemann

Vor allem die markante Burgruine lobten viele sowie das besondere Flair. »Es hat einen sehr familiären Rahmen«, beschrieb Sandra Büsching die Atmosphäre. Sie gehört zu den »Recken zur Porta«. Der Verein hat das Mittelalterliche Treiben nun schon zum siebten Mal mit dem Team des Museumshof organisiert. »Die Leute nehmen das hier dankbar an«, freute sich Andreas Büsching. Er ist Vorsitzender der »Recken zur Porta«.